Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Informe PISAMariona Ortiz EspañaDefensa Titular Real ZaragozaBarrio Sin Oferta ViviendaConstrucción Viviendas LujoIncendio PTR
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Robles defiende que el Gobierno trabaja unido y el escenario de Ceuta era "imprevisible"

"No hay que buscar discrepancias donde no las hay", ha apuntado la ministra de Defensa en Zamora, donde ha visitado las obras del nuevo cuartel de Monte la Reina

Robles defiende que el Gobierno trabaja unido y el escenario de Ceuta era &quot;imprevisible&quot;

Robles defiende que el Gobierno trabaja unido y el escenario de Ceuta era "imprevisible"

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Zamora

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el Gobierno trabaja unido y "no hay que buscar discrepancias donde no las hay", con relación a los documentos del CNI sobre entrada masiva de migrantes en Ceuta, y ha afirmado que hay escenarios cuya magnitud es "imprevisible".

Robles, preguntada por si se deben mejorar los protocolos del CNI para dar respuesta ante crisis como la de Ceuta, ha señalado que "cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo".

Noticias relacionadas

La ministra ha hecho estas declaraciones en Toro (Zamora), donde ha visitado las obras del nuevo cuartel de Monte la Reina.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza abre sus puertas con un 85% de ocupación: 'Hemos conseguido llegar a tiempo
  2. El refugio de David Broncano en Aragón: un encantador pueblo del Pirineo donde se celebra un festival internacional cada verano
  3. El Ayuntamiento de Zaragoza asegura que sigue buscando un nuevo tren para el Galacho de Juslibol después de que se incendiara
  4. La voluntad de dar la cara de A.GAIN y el próximo presidente del Real Zaragoza
  5. El Gobierno de Aragón premiará en el reparto de ayudas a las entidades que discriminen entre sus usuarios y apliquen la prioridad nacional
  6. El Real Zaragoza blinda a Manolache, el portero del futuro, hasta 2031
  7. César Arzo, entrenador del Juventud Torremolinos y exjugador del Real Zaragoza: '¿A quién ficharía? Igual a Ander le apetece playita...
  8. Kristine Vitola, presentada con el Casademont Zaragoza: 'Enero está muy lejos, mi trabajo es venir, entrenar duro y rendir

La Diputación de Zaragoza pone en marcha la segunda edición del ciclo de encuentros poéticos ‘La provincia en verso’, que llegará a 15 municipios de Zaragoza

La Diputación de Zaragoza pone en marcha la segunda edición del ciclo de encuentros poéticos ‘La provincia en verso’, que llegará a 15 municipios de Zaragoza

Zaragoza Art Fair sacará obras a la calle y espera a 10.000 participantes para hacer del "arte una puerta de entrada a la ciudad"

Zaragoza Art Fair sacará obras a la calle y espera a 10.000 participantes para hacer del "arte una puerta de entrada a la ciudad"

El central juvenil del Real Zaragoza Javier Berdejo, convocado con la selección española sub-17

El central juvenil del Real Zaragoza Javier Berdejo, convocado con la selección española sub-17

El Banco de España sitúa a Aragón entre las tres comunidades con mejor trayectoria económica

El Banco de España sitúa a Aragón entre las tres comunidades con mejor trayectoria económica

El ministerio lanza por la vía rápida la reasignación de los 937 MW de capacidad perdidos por Endesa en el nudo Mudéjar

El ministerio lanza por la vía rápida la reasignación de los 937 MW de capacidad perdidos por Endesa en el nudo Mudéjar

Edu Espiau no se ejercita en el entrenamiento matinal del Real Zaragoza por reparto de cargas

Edu Espiau no se ejercita en el entrenamiento matinal del Real Zaragoza por reparto de cargas

El exzaragocista Luis Suárez se estrena con gol en Champions y confirma su buen momento en Europa: cinco dianas en los últimos cuatro partidos

El exzaragocista Luis Suárez se estrena con gol en Champions y confirma su buen momento en Europa: cinco dianas en los últimos cuatro partidos

Una madre lanza la campaña 'La Última Foto' para prevenir el suicidio

Una madre lanza la campaña 'La Última Foto' para prevenir el suicidio
Tracking Pixel Contents