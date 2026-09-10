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Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | Sánchez asegura que "nadie podía anticipar" la crisis con la información disponible

El CNI avisó a Interior del riesgo de "asalto por valla y mar" horas antes con mensajes telefónicos y la Guardia Civil valoró la "connivencia de las autoridades marroquíes" en la entrada masiva

En la imagen, uno de los dispositivos conformado por personal sanitario y voluntarios para atender a las personas migrantes en Ceuta.

En la imagen, uno de los dispositivos conformado por personal sanitario y voluntarios para atender a las personas migrantes en Ceuta. / Laura Rincón / EFE

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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Directo | Sánchez asegura que "nadie podía anticipar" la crisis de Ceuta con la información disponible

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