El PP contesta a los ataques de Marruecos y le culpa de la crisis de Ceuta por "acción u omisión"

El Partido Popular (PP) contestó este viernes mediante un comunicado formal a las acusaciones de Marruecos lanzadas a través de su ministerio de Asuntos Exteriores, que culpó al primer partido de la oposición en España de convertir la crisis de Ceuta en un "fondo de comercio electoral". Los de Alberto Núñez Feijóo reiteran negro sobre blanco que el régimen de Rabat "es responsable de lo ocurrido por acción u omisión".

El comunicado, de dos folios de extensión, comienza advirtiendo al reino de Mohamed VI que para los populares "la defensa de los intereses generales de la Nación, de la integridad de nuestras fronteras y de la seguridad de los españoles constituye una prioridad irrenunciable". Y concluye: "Las ejerceremos siempre con firmeza, dentro del Estado de derecho y con independencia de cualquier circunstancia. Nada está por encima de la defensa de España".

En el último párrafo, los conservadores manifiestan su "voluntad de mantener una relación leal y estable con el Reino de Marruecos, convencidos de que ambos países están llamados a mantenerla en beneficio de sus ciudadanos". Aunque matizan que esa relación "solo puede asentarse sobre principios innegociables de respeto mutuo, lealtad institucional, transparencia, reciprocidad y pleno respeto a la soberanía de ambos Estados. Ceuta y Melilla son España", concluye el PP.

La primera fuerza de la oposición de la cuarta economía de la Unión Europea (UE) reitera que lo ocurrido en la ciudad autónoma española del norte de África los últimos días de julio fue "una violación grave de la integridad territorial de España y, por extensión, de Europa. Es un ataque híbrido con una instrumentalización de la inmigración irregular".

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Además, y en referencia a la instrucción abierta en la Audiencia Nacional por la juez María Tardón, el PP pide "respeto a las instituciones españolas y a la investigación judicial actualmente en curso en nuestra Nación. Corresponde exclusivamente a la Justicia española, en el ejercicio de su independencia y de nuestra soberanía nacional, determinar los hechos, valorar las pruebas y, en su caso, establecer las responsabilidades que procedan. Ningún pronunciamiento, ni interno ni externo, debe interferir, condicionar o deslegitimar este procedimiento", sentencia el comunicado.