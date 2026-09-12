Feijóo resalta la necesidad de reformar el sistema educativo tras el "suspenso" de PISA

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha resaltado la necesidad de reformar el sistema educativo español en una reunión mantenida con los consejeros de Educación del partido a raíz del "rotundo suspenso" del informe PISA 2025, según ha precisado este sábado esa formación.

En un comunicado emitido hoy, el partido ha puntualizado que el encuentro se celebró esta semana para evaluar las conclusiones del informe, que representa "el primer balance del impacto real de la reforma educativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y es la consecuencia de la mala gestión del sanchismo".

Durante esa reunión, Feijóo consideró que "el primer examen" de la ley educativa del Ejecutivo de Sánchez ha resultado "un rotundo suspenso" que ha arrastrado a España a estar por debajo de la media de los países de la OCDE, según señala el PP.

En ella, los consejeros coincidieron en señalar que la educación es "un asunto de Estado" para ese partido, que apostará por la "excelencia educativa en todos los niveles, transformándola en un elemento de progreso, desarrollo intelectual y empleabilidad real de los jóvenes", conforme a la nota.

Dentro de este contexto, el presidente remarcó asimismo el compromiso de esa formación con la educación y la necesidad de reformar el sistema educativo con medidas basadas en la evidencia, "no con reformas ideológicas que se han mostrado fracasadas".

Feijóo abogó también por "recuperar la cultura de la evaluación y los valores del esfuerzo y el mérito; reforzar la lectura, la escritura y el cálculo; devolver la autoridad y respaldo a los profesores y garantizar que las aulas estén libres de ideologías para que se enseñe a los alumnos a pensar con libertad".

Enfatizó igualmente la apuesta ya anunciada por ese grupo de eliminar las pantallas individuales de las aulas, al menos hasta la enseñanza secundaria por considerar que no todos los dispositivos mejoran el aprendizaje, sobre todo a edades tempranas, y perjudican la atención y concentración de los alumnos. "Educar bien exige saber también cuándo poner límites", dijo.

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El vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, asistió también a ese encuentro, en el que los reunidos convinieron en que PISA 2025 es "el primer test de estrés de la LOMLOE, que supone el colapso del sanchismo", que demuestra que "esta ley sectaria ha empeorado el sistema educativo español", según el comunicado.