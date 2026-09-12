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Crisis migratoria
Última hora de Ceuta, en directo | Los migrantes vuelven al campamento del Tarajal tras un fuego que quemó 42 chabolas
Dimite el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta tras la polémica por los contactos con el CNI
El PP contesta a los ataques de Marruecos y le culpa de la crisis de Ceuta por "acción u omisión"
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
El PP se lanza contra la ministra Elma Saiz y pide saber cuántos irregulares de Ceuta hay en CETI y cuántos fuera
El PP ha abierto una ofensiva en el Senado contra la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, al cuestionar la "rapidez" con la que reaccionó su Departamento tras el asalto a Ceuta y criticar que a estas alturas no haya ofrecido una cifra "precisa" de los inmigrantes irregulares que siguen en la ciudad autónoma. A su entender, debe aclarar cuántos migrantes hay en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y cuántos fuera. Así figura en la batería de preguntas que han registrado en el Senado --a las que ha tenido acceso Europa Press-- la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Alicia García, y la senadora ceutí del PP, Cristina Díaz, cuando se cumplen más de 40 días de la entrada masiva de migrantes.
Los migrantes vuelven al campamento del Tarajal tras un fuego que quemó 42 chabolas
Varios grupos de migrantes han regresado en las últimas horas al asentamiento del Polígono Industrial del Tarajal, donde permanecen miles de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta los días 30 y 31 de julio, después de un grave incendio que afectó a 42 chabolas. Según han informado a EFE fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y policiales, los migrantes han regresado al lugar para continuar en este asentamiento después de determinar que el incendio no afectó a ninguna de las naves de esta zona, a pesar de su aparatosidad.
El PSOE acusa a PP y Vox de aprovecharse de Ceuta para conseguir votos
La portavoz del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, ha acusado a PP y Vox de aprovecharse de la situación de Ceuta para convertirla en un "caladero de votos" con propuestas que, además de ser "ilegales", son "inhumanas" y en nada contribuyen a que la ciudad autónoma recupere cuanto antes la normalidad. "Ceuta no puede ser escenario ni convertirse en batalla electoral ni se pueden aprovechar de Ceuta para conseguir votos. Lo que tenemos que hacer todos es ayudar a Ceuta", ha instado Mínguez en una entrevista en Radio 5, donde ha reiterado que los documentos desclasificados sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio confirman lo que el Gobierno ha mantenido desde el primer día.
Tellado exige a Sánchez que devuelva todos los irregulares de Ceuta y carga contra Torres por ser un "desastre único"
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que devuelva a todos los irregulares que se encuentran aún en Ceuta y ha cargado contra el mando único del ministro de Política territorial y Memoria histórica, Ángel Víctor Torres, por considerarlo un "desastre único". Tellado llamó a Sánchez el "sometido a Marruecos", dijo que "no es un presidente digno" y defendió durante un acto político en la isla canaria de Fuerteventura que el "100%" de los inmigrantes irregulares que entraron a Ceuta el pasado mes de julio debe abandonar la ciudad autónoma.
Patricia Martín
La fiscalía eleva a 30 las agresiones sexuales en Ceuta, el 40% de las víctimas son niñas migrantes no acompañadas
La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, en una reunión con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en las que ambas se han mostrado de acuerdo en acelerar el traslado a la Península de los niños y niñas que han llegado a Ceuta desde la entrada masiva y no está acompañados, ha detallado que desde finales de junio se han abierto 30 procedimientos debido a agresiones sexuales a mujeres migrantes. El 40% de las víctimas son niñas que han llegado a la ciudad autónoma sin la compañía de sus progenitores.
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Vivas dice que Moncloa le pidió que no llamara más porque "se estaban poniendo pesados"
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha asegurado que el 27 de julio pidió al Gobierno la declaración de emergencia nacional y un mando único ante el aumento de la presión migratoria, pero le pusieron "caras raras" y desde Moncloa le llegaron a pedir que no llamara más porque "se estaban poniendo muy pesados". En declaraciones a los periodistas este viernes, Juan Jesús Vivas ha señalado que en esa fecha, tres días antes de la entrada en la ciudad de decenas de miles de personas y cuando ya se había detectado un aumento importante de las llegadas irregulares desde Marruecos, tuvo una reunión en la Delegación del Gobierno donde pidió la emergencia nacional y un mando único, pero le pusieron "caras raras".
Además, ha contado, ese día llamó a Moncloa y habló con el jefe de Gabinete, quien le dijo "que estuvieran tranquilos y que no llamaran más porque se estaban poniendo muy pesados".
La Delegación del Gobierno en Ceuta insiste en que no sabía nada de los mensajes del CNI y dice que Sanz dimitió a petición de Pérez Triano
La Delegación del Gobierno en Ceuta se ha pronunciado este viernes sobre la polémica surgida entre el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, y su ya exjefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, y ha insistido en que "no sabía nada" de los mensajes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre una alerta de entrada masiva, al contrario de lo manifestado por Sanz.
En un comunicado, la Delegación del Gobierno en Ceuta ha informado además de que Gonzalo Sanz ha presentado su dimisión a petición del delegado del Gobierno. Sanz había informado de que había tomado la decisión de dimitir de ese puesto de confianza por "razones personales y familiares", aunque aclaraba que el motivo fundamental de su marcha era la discrepancia de versiones con el delegado.
Fiscalía e Infancia coinciden en acelerar el traslado de niños desde Ceuta a la Península
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se han mostrado de acuerdo en la necesidad de acelerar el traslado a la Península de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta desde la entrada masiva de personas de los días 30 y 31 de julio.
En una reunión mantenida este viernes en la sede del ministerio público, ambas han analizado las vías para garantizar la protección de los derechos de estos menores y han incidido en que cualquier actuación debe realizarse preservando con todas las garantías el interés superior de los niños y el pleno ejercicio de sus derechos. según han informado ambos departamentos.
Tanto Rego como Peramato han coincidido en que las niñas son las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Desde el día de la entrada masiva, se han abierto más de 30 procedimientos por agresiones sexuales a mujeres migrantes en Ceuta y en el 40 % de los casos las víctimas han sido menores no acompañadas.
Marc Ferrà
Así aborda la prensa de Marruecos la crisis de Ceuta: desde críticas a la política "desconcertante" de España a avisos sobre la visita de Felipe VI
"Entre una investigación judicial y un nuevo respaldo a Marruecos, España se pierde en su propia cacofonía", ha titulado recientemente el digital marroquí Le360. Con las autoridades marroquíes manteniendo un perfil bajo ante la crisis de Ceuta, ha sido la prensa del país la que ha seguido con más atención cada movimiento de la política española en torno a la ciudad autónoma. En un contexto marcado por la campaña electoral, los medios más oficialistas se han convertido en la principal vía para intentar entender, o como mínimo hacerse una ida, de cómo se percibe la situación desde Rabat.
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