Última hora de Ceuta, en directo | Los migrantes vuelven al campamento del Tarajal tras un fuego que quemó 42 chabolas

Vivas dice que Moncloa le pidió que no llamara más porque "se estaban poniendo pesados"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha asegurado que el 27 de julio pidió al Gobierno la declaración de emergencia nacional y un mando único ante el aumento de la presión migratoria, pero le pusieron "caras raras" y desde Moncloa le llegaron a pedir que no llamara más porque "se estaban poniendo muy pesados". En declaraciones a los periodistas este viernes, Juan Jesús Vivas ha señalado que en esa fecha, tres días antes de la entrada en la ciudad de decenas de miles de personas y cuando ya se había detectado un aumento importante de las llegadas irregulares desde Marruecos, tuvo una reunión en la Delegación del Gobierno donde pidió la emergencia nacional y un mando único, pero le pusieron "caras raras".

Además, ha contado, ese día llamó a Moncloa y habló con el jefe de Gabinete, quien le dijo "que estuvieran tranquilos y que no llamaran más porque se estaban poniendo muy pesados".