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Sánchez arranca el motor electoral del PSOE el domingo en la Fiesta de la Rosa del PSC

El presidente viajará después a Nueva York para participar en la Cumbre de la ONU

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y Pedro Sánchez en la Fiesta de la Rosa del PSC de 2025.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y Pedro Sánchez en la Fiesta de la Rosa del PSC de 2025. / Lorena Sopêna / Europa Press

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, arrancará el motor electoral del partido de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales el domingo en Barcelona. Como ha podido saber EL PERIÓDICO, el secretario general socialista estará junto al president catalán, Salvador Illa, en la Festa de la Rosa del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en Gavá, Barcelona.

Este acto supondrá el pistoletazo electoral del partido de cara al nuevo ciclo electoral en el que también se celebrarán las próximas elecciones generales. Sánchez ha dicho que los comicios serán en 2027 y no coincidirán con las elecciones municipales de mayo. Nadie descarta que finalmente las elecciones se puedan adelantar para que sean en el primer cuatrimestre de 2027. Pero la decisión, exclusivamente del presidente, se guarda bajo llave.

El también jefe del Ejecutivo ha ajustado su agenda para poder asistir al acto que arranca el curso político catalán y en gran medida el socialista en toda España. Ese mismo domingo viajará a Nueva York para participar en la Cumbre de la ONU que se celebra en la ciudad norteamericana.

El PSOE comienza este nuevo ciclo electoral cuesta arriba, asediado por varios procedimientos judiciales y ahora lastrado por a crisis de Ceuta. Pedro Sánchez, sin embargo, aspira a remontar como antítesis de un posible Gobierno en el que entre la extrema derecha de Vox, como ha ocurrido en la mayoría de las comunidades autónomas que han celebrado elecciones este año.

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El triunfo de la ultraderecha en Sajonia Anhalt (Alemania) y el resultado de los comicios de mitad de mandato de Estados Unidos son dos hitos en los que se mira el PSOE, que aspira a una movilización de la izquierda similar a la de 2023 para remontar las encuestas y ganar los comicios por delante del PP, aunque muy pocos en el partido creen que la suma del Partido Socialista y sus socios vaya a superar la del PP y Vox, aunque Alberto Núñez Feijóo acabe perdiendo las elecciones, como pronostica, por ejemplo, el CIS.

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Fuente: El Periódico

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