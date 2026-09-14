Zapatero recurre que el juez insista en fiscalizar su contrato con empresarios peruanos porque afecta a su "intimidad"

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero sigue intentando que la causa abierta contra él se centre en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y el hallazgo de joyas de gran valor encontradas en su despacho de la madrileña calle de Ferraz, sin afectar a otras actividades económicas del expresidente del Gobierno.

El pasado mes de junio la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía encontró prueba del cobro por su parte de 200.000 euros por reunirse con el presidente de Bolivia para anular una sanción a una empresa peruana, y la defensa quiere que este negocio quede fuera de la causa.

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Por ello, el abogado Víctor Moreno Catena pide a la Sala de apelación, en un recurso al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que se expulse de procedimiento el informe policial que habla de las transferencias de la empresa Focus Social Reseach y de esa actividad de asesoramiento, que a su juicio "viene de una investigación general sobre el señor Rodríguez Zapatero no autorizada judicialmente, vulnerando su derecho a la intimidad, y consolida una indagación prospectiva en una de sus muchas actividades profesionales, respecto de la que no existía ex ante sospecha alguna". El juez José Luis Calama rechazó apartar este asunto de su causa.