Ceuta remite a la Audiencia Nacional la investigación abierta al delegado del Gobierno por la entrada masiva

Los juzgados de Ceuta no se han hecho de esperar y ya han remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón la investigación abierta en relación con la actuación del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por "conexidad objetiva y subjetiva" de los hechos objeto del procedimiento abierto.

En un auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la plaza número 6 de Ceuta del Tribunal de Instancia de la Sección Civil y Penal de la comunidad autónoma se inhibe a favor de la plaza número 3 porque las diligencias allí instruidas y las abiertas por Tardón tras el asalto masivo presentan "conexidad objetiva y subjetiva", como había solicitado el ministerio fiscal que defendía entre los hechos investigados en ambos procedimientos existía "unidad de contexto, secuencia y prueba". Para ello, acuerda "remitir íntegramente las actuaciones al referido órgano judicial, dejando testimonio suficiente en este Juzgado".

Destaca que "la resolución de la Audiencia Nacional" del pasado día 7, con la que Tardón abrió formalmente el procedimiento en la Audiencia Nacional, tras recibir el informe de la Policía que solicitó, "ha declarado expresamente que la investigación debe abarcar todas las actuaciones desarrolladas en territorio español relacionadas con dicha entrada masiva, incluyendo las relativas a fallecimientos producidos durante la travesía a nado". De hecho, la propia Audiencia reclamó para sí las pesquisas abiertas en la ciudada autónoma.

Al desprenderse de la causa, opta por no pronunciarse sobre las posibles diligencias pendientes. No "entra a resolver las diligencias interesadas por la asociación Manos Limpias", por no estar personado en la causa, y deja en manos de Tardón la decisión sobre lo pedido por "Hazte Oír y sobre la ampliación de querella presentada".

Diligencias pendientes

En su querella, que ha sido ampliada en dos ocasiones, el colectivo provida enumera los distintos hechos que achaca a Pérez Triano. Entre ello, lo denunciado por el Sindicato Unificado de Policía, la Unión Federal de Policía y el Sindicato Profesional de Policía el 18 de agosto, en una rueda de prensa conjunta en el que afirmaron: "Nos hemos encontrado con un bloqueo con el delegado del Gobierno". Habían "reclamado más efectivos en la calle, el refuerzo de la unidad de Extranjería, la creación de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros y condiciones dignas de alojamiento, denunciando colchones en el suelo, falta de ropa de cama y aseos insuficientes para los agentes desplazados", según la denuncia, que insiste en que fueron desoídos, porque reprodujeron las peticiones en varias ocasiones.

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Entre las peticiones de diligencias formuladas por la acusación popular figura tomar declaración, además de al querellado, a los responsables policiales, en su caso como testigos, que se reclame información sobre si se activó el plan de protección civil de Ceuta fue activado en algún momento desde el 20 de julio hasta pasada la entrada masiva. También pide acordar "medidas de aseguramiento" a "los buzones y cuentas corporativas de correo y de mensajería institucional del querellado y de los miembros de su Gabinete, los registros de llamadas corporativas, los partes diarios, las bitácoras y las copias de seguridad correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio de 2026 y la fecha en que se acuerde, con acuse de recibo e identificación del responsable de la preservación en el plazo de cuarenta y ocho horas".