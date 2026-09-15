Felipe VI reaparece este martes junto a Marlaska en un acto tras la polémica foto con Robles por Ceuta

Felipe VI volverá a compartir este martes un acto público con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, más de dos meses después de su última aparición conjunta y apenas una semana después de que el Rey se reuniera en la Zarzuela con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la cúpula militar para analizar la situación en Ceuta. La imagen llega en plena polémica por la gestión de la crisis migratoria y por las discrepancias dentro del Gobierno sobre los avisos previos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ante la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos. Los directores del espionaje español --en estos momentos está al frente Esperanza Casteleiro-- despachan a solas de forma habitual también con el Rey, así que el Monarca mantiene contacto con todos los máximos responsables de esta grave crisis que sacude al Gobierno español.

El escenario donde se dará la fotografía este mediodía será la Escuela Nacional de Protección Civil, en Rivas-Vaciamadrid (al sur de Madrid), dependiente de Interior, donde el Monarca presidirá la apertura del curso 2026-2027. Felipe VI no se limitará a encabezar el acto: después de la intervención de Marlaska, será él quien lo clausure con unas palabras. Una intervención que añade peso institucional a una cita centrada formalmente en el reconocimiento a los servicios de emergencia y en la renovación de las instalaciones de la Escuela.

Sin coincidir en las últimas semanas

Si se repasa la agenda pública de la Casa del Rey, la última coincidencia presencial y pública entre Felipe VI y Marlaska fue el 2 de julio, en la entrega de los Premios de Periodismo del diario 'ABC' en Madrid. El día anterior habían compartido también la entrega de despachos a los nuevos suboficiales de la Guardia Civil en San Lorenzo de El Escorial. Desde entonces, no constan actos públicos conjuntos entre ambos aunque sí hablaron por teléfono a finales de julio y participaron juntos en una videoconferencia sobre los operativos de los grandes incendios que afectaron a la Comunidad de Madrid y a Ávila.

La cita de este martes se produce justo siete días después de que la Zarzuela distribuyera la fotografía con Robles, que animó todavía más el debate político. El 8 de septiembre, Felipe VI convocó en palacio a Robles, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, al comandante general de Ceuta y a otros mandos militares para examinar la situación en la ciudad autónoma "desde el punto de vista de la defensa". La reunión llegó mientras Interior y Defensa trataban de cerrar (sin ningún éxito) la controversia sobre qué información manejó el Gobierno antes de la entrada de 80.000 inmigrantes desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. La jefatura del Estado también dijo días después, para intentar bajar el suflé, que es deber del Monarca el estar "informado".

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La visita

La Escuela de Protección Civil arranca el nuevo curso con más de un centenar de actividades formativas. Entre ellas destaca un curso básico del Sistema Nacional de Protección Civil destinado a cerca de 4.000 guardias civiles, además de formación para voluntarios, atención sanitaria a múltiples víctimas y respuesta a emergencias.