La asistente de Begoña Gómez recurre para que sea otro juez el que decida si la lleva a juicio ante la próxima jubilación de Peinado

La defensa de Cristina Álvarez, la asistente en Moncloa de la esposa de Pedro Sánchez acusada de malversación de caudales públicos, considera que la audiencia preliminar a la que fue llamaba la semana pasada por el juez Juan Carlos Peinado con tan solo 24 horas de antelación debe anularse. El abogado José María de Pablo ya advirtió del interés de su cliente por asistir a esta diligencia, si bien la premura de la citación lo impidió puesto que la asesora se encuentra de viaje fuera de España y hasta el próximo 28 de septiembre.

Según el recurso adelantado por La Razón y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el juez Peinado debería dejar sin efecto la diligencia que celebró el pasado 8 de septiembre y señalar una nueva fecha para la audiencia preliminar -- que constituye la última oportunidad para que la defensa trate de evitar la apertura del juicio oral--, que debería celebrarse en todo caso después del próximo día 28. Ello obligaría a que fuera otro juez el que decidiera finalmente si Begoña Gómez y su asistente deben someterse ante un tribunal del jurado, puesto que Peinado se jubila forzosamente el próximo 27 de septiembre al cumplir los 72 años.

El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla, Madrid. / José Luis Roca

En uno de sus últimos escritos el abogado de la asesora ya puso de manifiesto la indefensión que supone el señalamiento de un trámite tan esencial como la audiencia preliminar, que requiere un previo estudio y preparación, con tan poca antelación, por lo que invocó como vulnerado el derecho de defensa que asiste a la trabajadora en Moncloa.

Ahora incide en esta circunstancia y argumenta que "no existen diligencias pendientes cuya práctica sea urgente" y que "un retraso de escasas semanas –hasta la vuelta de la acusada el 28 de septiembre de 2026– no causa perjuicio alguno al procedimiento, máxime tratándose de una instrucción que se viene prolongando desde el año 2024". A su juicio, el señalamiento urgente de la audiencia preliminar respondió a que el juez tenía aprobado su plan de vacaciones del 9 al 18 de septiembre de 2026, y esta circunstancia "en ningún caso puede prevalecer sobre el derecho de defensa de la acusada".

La acusación popular, ejercida bajo la dirección letrada de Hazte Oír, pide para Cristina Álvarez 6 años de cárcel, a lo que se suma una petición de inhabilitación absoluta de 15 años como cooperadora necesaria en el desvío del 'software' creado para el desarrollo de la cátedra universitaria. Será la única acusación con la que se enfrente ante el jurado popular, ya que la Fiscalía no acusa en este procedimiento.

Begoña Gómez / Gustavo Valiente - Europa Press

Este último escrito de la defensa, que tiene fecha del pasado viernes, incide en que el derecho fundamental del artículo 24 CE se encuentra en un plano jerárquico superior a cualquier cuestión organizativa del Juzgado. "¿No tiene este Juzgado un sustituto natural que pueda celebrar con la misma solvencia la audiencia preliminar si se señala cuando el titular de la plaza está de vacaciones?", se pregunta el letrado en su recurso.

La defensa mantiene que la acusación vertida contra ella por el instructor de la causa en relación con las gestiones con la Universidad Complutense de Madrid, en la que Begoña Gómez fue codirectora de un curso es "disparatada", pero admite que en caso de ser vista culpable se le aplique la eximente de "error de prohibición". Esta circunstancia ocurre cuando una persona realiza un acto prohibido por la ley pero tiene conciencia de que es legal o está permitida.

A su "disposición"

En una resolución anterior, el juez Peinado ya había respondido a la asistente que el hecho de no encontrarse en territorio español era "por causa imputable exclusivamente a la voluntad de la acusada" y añadía que, aunque tiene derecho a asistir, sería "la primera y única ocasión en que ejercitara dicho derecho de personarse en la Sala", ya que no lo había hecho en anteriores ocasiones.

Incluso llegaba a señalar que su ausencia del territorio nacional podría constituir "la infracción de incumplir (sic), aunque no sea un estricto quebrantamiento de medida cautelar" lo dispuesto en el auto de la Audiencia Provincial de Madrid "que al alzar las medidas cautelares establece la obligación de permanecer en todo momento a disposición del juez o tribunal que presida el procedimento, con la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio o paradero y de comparecer cuando fueran requeridas".

Ante estas afirmaciones de Peinado, la defensa recuerda que el alzamiento de las medidas cautelares personales que pesaban sobre las acusadas, incluyendo de forma específica la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada del pasaporte les permite salir libremente de España. "La obligación de «permanecer a disposición del Juez o Tribunal» que establece el citado Auto no equivale en modo alguno a una prohibición de salida del territorio nacional", afirma en su recurso para añadir que "no puede reprocharse a quien viaja legítimamente –tras el alzamiento de las medidas que se lo impedían– que no previera un señalamiento con veinticuatro horas de antelación".

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Según esta parte, las vacaciones de Cristina Álvarez fueron planificadas con más de un mes de antelación: los billetes de avión se adquirieron el 29 de julio de 2026 y la reserva del crucero se confirmó el 1 de agosto de 2026, esto es, semanas antes de que se produjera el señalamiento. "La imposibilidad de comparecencia es sobrevenida y ajena a la voluntad de la acusada, que no fue requerida ni citada antes de emprender su viaje" insiste el recurso.