Feijóo asume ahora suprimir nacionalidades tras haber votado este año contra una propuesta similar de Vox

Paso a paso, Alberto Núñez Feijóo va completando el giro en inmigración del Partido Popular (PP) iniciado el año pasado por estas fechas, cuando los populares pasaron a defender negro sobre blanco, en un documento presentado en Barcelona, cuestiones hasta ese momento exclusivas del discurso de la extrema derecha.

Entre ellas las deportaciones de inmigrantes, la supresión para personas de ese colectivo de algunas ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el endurecimiento de los requisitos para obtener la nacionalidad española. En concreto, el nivel B2 de castellano y un examen más difícil o exigente para demostrar su "conocimiento institucional, legal, cultural e histórico, para garantizar el compromiso con nuestra democracia y valores comunes".

Ahora, el jefe de la oposición da otra vuelta de tuerca más, y lo hace en un contexto, el de este mes de septiembre, fuertemente marcado por la polémica de la 'ley de nietos' después de la resolución del Tribunal Supremo (TS) que suspende cautelarmente el derecho a voto para los exiliados de la Guerra Civil y el franquismo. Feijóo plantea suprimir la nacionalidad a los inmigrantes que hayan cometido graves delitos, tal y como adelantó este martes 'El Mundo' y confirmó de viva voz el propio líder de los populares durante una comparecencia en Madrid junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

La medida, que el presidente del PP se ha comprometido a desarrollar con "voluntad de permanencia" en una futura ley, siempre y cuando llegue a la Moncloa después de las próximas elecciones, no estaba en el mentado documento de hace solo un año. Pero incluso más recientemente, en abril de este año, el Grupo Popular rechazó en la comisión de Interior del Parlamento una enmienda de Vox a una iniciativa de los populares en uno de cuyos puntos se pedía expresamente lo que Feijóo plantea ahora.

En concreto, en el punto 10 de esa enmienda de los de Santiago Abascal se podía leer lo siguiente: "Deportar a todos los inmigrantes que cometan delitos o pretendan imponer el islamismo, así como revocar la nacionalidad y expulsar a todos aquellos que, habiendo la nacionalidad española, cometan delitos graves o traten de imponer el islamismo".

"La nacionalidad es un honor, no un trámite burocrático"

Naturalmente, todo quedará a expensas del redactado final de ese eventual proyecto que impulsaría un Gobierno presidido por Feijóo, si es que logra finalmente desbancar a Pedro Sánchez de la Presidencia, y en el que muy probablemente Vox formaría parte del Gabinete dentro de un acuerdo de coalición como el que los populares ya mantienen en cuatro comunidades autónomas: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Pero lo que está claro es que el proyecto del PP pasa por restringir al máximo las nuevas nacionalizaciones, así como instaurar un sistema de puntos en los visados para inmigrantes, otra de las medidas estrella del documento migratorio presentado por los conservadores en 2025, y que se inspira en este caso en el sistema aplicado desde hace año por países como Australia o Canadá.

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La máxima que inspira la propuesta, y que consta tanto en el documento del año pasado como en las palabras de Feijóo este martes, es la de que "la nacionalidad es un honor, no un trámite burocrático". Y concretando aún más, y en palabras del propio líder del PP, que sería pertinente que España se dotase de un sistema para "tipificar los casos de pérdida de nacionalidad, para que la confianza sea mutua y todo el mundo sepa a qué atenerse".