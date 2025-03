Vicente Royo, alcalde de El Burgo de Ebro: "Los ciudadanos tienen que vivir donde quieran vivir y han de tener esa posibilidad"

P: El Burgo de Ebro está de moda. ¿A qué cree que se debe?

R: Lo que hacemos es primordialmente trabajar y comprometernos con lo que nuestros vecinos nos han encomendado. La llegada de Amazon, lógicamente, ha supuesto un espaldarazo a la industria. Tenemos un presupuesto récord de 6.300.000 euros que año a año aumenta. Es un presupuesto social. Sabemos lo que necesitamos y nos hemos puesto la meta de hacerlo.

Eso conlleva el esfuerzo de todos. Porque aparte de tener la posibilidad de contar con grandes empresas, la clave es trabajo, trabajo y trabajo.

P: Tras el desembarco de AWS, ¿ha habido conversaciones para la llegada de empresas?

R: Desde que Amazon llegó ha habido conversaciones con varias empresas. Se ha notado bastante y todas las semanas tenemos alguna llamada, pero vamos a ir poco a poco y atendiendo lo que se considere realmente beneficioso para la localidad. Intentando que lo que venga no sea especulación de energía, sino riqueza para el municipio y la comunidad autónoma.

P: Amazon invertirá 17 millones de euros en territorio aragonés en proyectos relacionados con el agua ¿Cómo va a beneficiar a El Burgo de Ebro?

R: Con un proyecto con los agricultores para indicarles cómo hacer un uso racional del agua. Utilizar menos agua, pero tener más productividad. Amazon ha contratado una empresa que va a estar con ellos, y les va a tutelar durante diez años.

P: ¿Qué supone la extensión de la A-68 hasta Fuentes de Ebro?

R: Va a beneficiar a todas las empresas instaladas en El Burgo. También va a crear seguridad, más desahogo de transporte pesado y ligero, va a evitar accidentes y va a mejorar la conexión con Zaragoza. Nos viene fenomenal y va a generar una mayor rapidez.

Todo eso beneficia, pero beneficiará todavía más cuando tengamos una salida al Mediterráneo desdoblada y rápida para las empresas del Bajo Aragón o la Ribera Baja.

P: Al inicio de la legislatura se planteaba construir 120 VPOs. ¿Sigue siendo viable?

R: Tenemos empresas que generan más de 3.500 puestos de trabajo. Esto conlleva que gente de Zaragoza trabaje en el municipio, porque, evidentemente, es imposible que El Burgo tenga suficiente población para cubrir todos estos puestos de trabajo. Hay gente que quiere quedarse a vivir y ahora mismo no puede. Pero ya no solo los trabajadores de las empresas, sino la propia gente de la localidad. Es muy complicado encontrar vivienda en el municipio.

Tenemos tres parcelas para construir VPO en las que caben unas 28 o 30 parcelas por terreno. Estamos en conversaciones para intentar construir lo más rápidamente posible. La vivienda es un hándicap importante, ya no en El Burgo, sino en todo Aragón. Aunque la nuestra es una localidad muy tensionada industrialmente, y necesitaríamos el apoyo de todas las instituciones, porque no sé hasta donde llegaremos, pero intentaremos construir las máximas viviendas posibles.

P: El Burgo de Ebro impulsa también muchas iniciativas sociales y deportivas. ¿Hay proyectos nuevos para este año?

R: Ahora mismo estamos volcados en ayudar a los equipos deportivos. Este año tendremos las finales del campeonato de Aragón cadete e infantil de fútbol sala femenino.

Además, tenemos becas de comedor, de guardería, de transporte, de libros, para la residencia… Absolutamente nadie que sea vecino de El Burgo de Ebro se queda sin residencia porque no pueda pagarla.

Nuestra mayor preocupación es que los ciudadanos tienen que vivir donde quieran vivir. Y deben tener la posibilidad de hacerlo. Los servicios y beneficios que pueden tener, hacen que nadie quiera marcharse. Ahora, por ejemplo, hemos logrado un segundo médico: una prioridad porque estábamos colapsados.

P: ¿Cuál es la situación de los trabajos en el aulario de Secundaria del CPI La Cabañeta?

R: Acabarlo antes del 1 de agosto es una prioridad y una exigencia a la empresa contratista. Como alcalde lo veo y querría que fuera más deprisa, pero los arquitectos y directores del proyecto me dicen que las obras van bien. Confío plenamente en acabar la obra a tiempo y nada me hace pensar que no vaya a ser así.

P: ¿Qué supone para El Burgo de Ebro que los alumnos puedan estudiar en la localidad hasta 4º de ESO?

R: Es un servicio más que ofrecer a los vecinos. Los padres teníamos temor a dejar a los niños salir fuera con 12 años. Ahora eso no pasará hasta que acaben la ESO, lo que da una mayor seguridad. Además, es más fácil que la gente decida vivir en El Burgo con la nueva oferta educativa.

Soy un defensor a ultranza de la educación pública. Si tienes un remanente de tesorería, ¿qué mejor que invertirlo en ella? La educación tiene que ser prioritaria. Y, si la podemos dar en El Burgo, muchísimo mejor.

P: La Cabañeta se convertirá en Escuela Solar. ¿En qué consiste esta iniciativa?

R: En hacer una comunidad energética dentro del colegio, es decir, en poner placas solares para abaratar el coste de la energía. Es una comunidad abierta a todos los vecinos, que se quieran incorporar para beneficiarse de esa energía sobrante que el colegio va a producir. Ecodes lidera el proyecto, pero el ayuntamiento, los vecinos o los niños del colegio, van a tener su voz para las mejoras que pueda haber. Además, el 50% del beneficio se destinará a mejoras para el centro educativo.