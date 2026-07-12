Carmelo Pérez: "Quienes viven en el territorio conocen mejor sus necesidades"

El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Carmelo Pérez, reivindicó el papel esencial del municipalismo durante su intervención en el foro El territorio, motor de Aragón, donde puso en valor el compromiso diario de alcaldes y concejales con sus vecinos. En este sentido, destacó que «los ayuntamientos son mucho más que administraciones locales. Son espacios de convivencia, de cohesión social, de identidad y de oportunidades», al tiempo que aseguró sentirse orgulloso de representar al municipalismo aragonés.

Pérez subrayó la capacidad de los municipios para afrontar los desafíos de los últimos años y afirmó que «el municipalismo aragonés ha demostrado una y otra vez una enorme capacidad para adaptarse, innovar y responder ante las dificultades», tanto durante la pandemia como ante el reto demográfico, la transformación digital y la creciente complejidad en la prestación de los servicios públicos.

La lucha contra la despoblación fue uno de los ejes centrales de su discurso. En este sentido, Pérez señaló que «uno de los problemas más importantes es la lucha contra la despoblación, ya que afecta a la economía, la vivienda, la movilidad, la sanidad, la educación, la digitalización o el empleo», por lo que defendió la necesidad de abordar este desafío desde un enfoque transversal.

El presidente de la FAMCP defendió también la necesidad de reforzar la colaboración entre administraciones y afirmó que «es importante la colaboración institucional, el consenso y la lealtad entre las administraciones», ya que «solo desde la unidad y la transversalidad conseguiremos la igualdad de oportunidades». En esa misma línea, añadió que el objetivo debe ser «que nacer o vivir en un pequeño municipio no suponga tener menos derechos y oportunidades que otros». Además, incidió en que «nadie conoce mejor las necesidades del territorio que quienes viven y trabajan en él cada día», por lo que defendió el papel protagonista de los municipios en el diseño y la aplicación de las políticas públicas.

Finalmente, Pérez animó a aprovechar este tipo de encuentros entre responsables municipales porque, según afirmó, «merecen la pena estos foros que se nos dan a los alcaldes», al considerar que representan «esa oportunidad de aportar» y de «ser el altavoz para poder llevar nuestros proyectos», con el objetivo de impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo equilibrado de todo el territorio aragonés.