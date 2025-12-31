Don José Urbieta Galé
- Tres muertos y un herido tras un alud cerca del balneario de Panticosa
- Estos son los siete jugadores del Real Zaragoza que son libres para negociar con otros clubs a partir del 1 de enero
- ¿Quién era Jorge García Dihinx? El pediatra del hospital San Jorge de Huesca que ha fallecido junto a su pareja tras un alud en Panticosa
- Ni 2.344 pisos en el Picarral ni 380 en el Jesús y María: así se llenarán los vacíos urbanos de los barrios de Zaragoza
- Aritz e Iker, dos montañeros que han coincidido con los tres fallecidos en Panticosa: 'Mañana no vamos al monte, tenemos el cuerpo revuelto
- Una conocida tienda de muebles baja la persiana en Puerto Venecia: 'Os llevaremos en el corazón
- Así ha sido el rescate de los tres montañeros muertos en Panticosa: 'autosocorro' a 2.400 metros y condiciones 'totalmente invernales
- Así avanza la gentrificación en Zaragoza: el fenómeno ya desborda el barrio de La Magdalena