Jorge García-Dihinx Villanova y Natalia Román López
- La Guardia Civil ya vigila los parabrisas de los vehículos aragoneses en plena ola de frío: multas de hasta 200 euros
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos
- Hasta 15 sillas vacías en un restaurante de Utebo: 'Los reyes se olvidaron de la reserva
- Hackean un centro médico de Zaragoza y publican información sensible de la empresa y sus pacientes en la 'dark web'
- Terror en Garrapinillos: una joven de 23 años pasa varios meses secuestrada por miembros de su familia que le torturaban y agredían
- ¿Cuál es el objetivo 'sacrificado' por el Real Zaragoza en el mercado de enero?
- El exjugador del Real Zaragoza que conquista Estados Unidos tras marcar 10 goles y dar 15 asistencias
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa está prohibido a partir de 2026