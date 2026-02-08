Don José Tudela Aranda
- Directo | Última hora de las elecciones de Aragón el 8F: el PP busca no depender de Vox; el PSOE, vencer a las encuestas
- Real Zaragoza - SD Eibar, en directo: ¡GOOOOOL DE EL YAMIQ!
- Bazdar, refuerzo estelar del Jagiellonia: el ariete cedido por el Real Zaragoza es el único fichaje de enero inscrito en la Conference
- El Real Zaragoza no tiene remedio. La crónica del Zaragoza-Eibar (1-1)
- El PSOE cierra la campaña con desborde: más de 300 personas se quedan fuera en el mitin de Pedro Sánchez y Pilar Alegría
- El Gobierno de Aragón impulsa la construcción de 440 viviendas de alquiler asequible en un enorme solar de Parque Goya
- El Real Zaragoza confirma la rotura muscular de Bakis y Sellés cita a los 25 disponibles y a los 6 fichajes de enero
- La gestora del centro de reforma de Juslibol donde ayer se amotinaron varios jóvenes renunció en diciembre a renovar la contrata