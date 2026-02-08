Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Don José Tudela Aranda

Resultados Elecciones de Aragón 2026, en directo hoy | Jorge Azcón (PP), tras ganar las elecciones en Aragón: "Tic, tac, tic, tac... El sanchismo de acaba"

Así es Pilar Alegría, la exministra de Sánchez que no pudo darle la vuelta a las encuestas

En imágenes | El PP pierde dos escaños en el 8F

Alegría, tras el resultado electoral en Aragón: “El PP es hoy aún más rehén de la ultraderecha”

8F: El PP vence pero Vox gana el pulso para dibujar un nuevo Aragón y perfilar otra España

En imágenes | Izquierda Unida mantiene su escaño en las Cortes de Aragón

Azcón celebra con mínima autocrítica la victoria de un PP que pierde dos escaños: "Somos el único partido que puede gobernar en Aragón"

Los principales municipios de la provincia de Zaragoza intensifican su giro a la derecha con un Vox disparado

