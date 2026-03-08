Don Bernardo Baquedano García
- La crónica del Uni Girona-Casademont Zaragoza: estas chicas están bendecidas (78-81)
- El Ibercaja Estadio del Real Zaragoza, un caso de estudio que llega al Johan Cruyff Institute de Barcelona: 'Supone un cambio de paradigma en España
- El dueño de Forestalia pagó 443.531 euros de más a tres excargos del PAR por su consultora de renovables
- La afición del Real Zaragoza vuelve a mostrar su rechazo a los rectores del club en la fachada principal de las oficinas
- El Real Zaragoza reacciona con David Navarro en Cádiz y se agarra a la vida (0-1)
- Cuánta lluvia ha caído esta noche en Zaragoza: una tromba de agua despierta a más de uno de madrugada
- Late el corazón: la crónica del Cádiz-Real Zaragoza (0-1)
- David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'El león ha vuelto a rugir y tiene que seguir esa línea