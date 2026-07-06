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Don Juan Carlos Herrero Gonzalvo

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Don Juan Carlos Herrero Gonzalvo / El Periódico de Aragón

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  2. El Ayuntamiento de Zaragoza desoye las propuestas del arquitecto de la plaza del Pilar en su futura reforma
  3. El canterano del Real Zaragoza que convenció a Luis De La Fuente y que ahora juega en el equipo de su pueblo
  4. Aragón tiene la carretera más peligrosa de toda España: 'Hay un tramo con un índice de peligrosidad 100 veces superior a la media
  5. El traspaso de Álex Gomes al Venezia: casi 1,7 millones para el Real Zaragoza, un pequeño porcentaje del pase y 5 años de contrato
  6. Muere el alcalde de Badules (Campo de Daroca), Juan Carlos Herrero: 'Se nos va demasiado joven
  7. Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
  8. La discoteca de un pueblo de Zaragoza que solo duró dos fines semana: 'Fue una invasión, se agotó el agua y el tabaco de todo el lugar

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Don Juan Carlos Herrero Gonzalvo

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