José Bada Panillo
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Multado con 200 euros y cuatro puntos del carné por no llevar un SRI homologado: la Guardia Civil ya vigila los asientos traseros
- El Colegio de Abogados de Madrid concede a Juan Alberto Belloch, exministro de Justicia y exalcalde de Zaragoza, la Encomienda de la Hermandad
- Un exjugador del Real Zaragoza se retira a los 33 años por una grave lesión: 'Gracias por vuestro apoyo
- El Real Zaragoza rechaza una oferta del Sturm Graz por Samed Bazdar
- Lalo confirma que Bazdar también saldrá del Real Zaragoza y que Francho está muy cerca de continuar
- Notas de corte en la Universidad de Zaragoza: las carreras que más puntuación exigen para el curso 2026-2027
- Ya es oficial: Interior da un impulso definitivo al futuro complejo de la Policía Nacional en el cuartel de Mayandía de Zaragoza