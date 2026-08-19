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Don Juan Luis Alonso Lete

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Don Juan Luis Alonso Lete, bombero del Servicio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zaragoza, falleció en un acto de servicio el día 18 de agosto de 2026.

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Don Juan Luis Alonso Lete

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