Eurobasket 2025: Georgia-España, en directo

La selección española de baloncesto arranca su andadura en el Eurobasket que acogen Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre, con un duelo importante en el pabellón Spyros Kyprianou de Limassol ante una Georgia pendiente de Tornike Shengelia.

La campeona de Europa inicia la complicada defensa de su gran título de hace tres años en Berlín ante un rival siempre complicado, más siendo el estreno en una gran cita, frente al que no puede tropezar de cara a afianzar sus opciones de estar en los octavos de final del torneo y de evitar un primer cruce ya de máxima exigencia.

Brizuela anota solo un tirto libre y final del primer cuarto, 20-17 para Georgia, que ha mandado durante todo el cuarto a pesar de que España se ha acercado en los últimos minutos

Pierde el balón Shengelia y Brizuela fuerza la falta personal y tendrá dos tiros libres a 5' del final del cuarto

Buena canasta de Pradilla que permite a España reducir la renta a cuatro puntos y el seleccionador de Georgia, Dzikic pide un tiempo muerto a 30 segundos para finalizar el cuarto

López-Arostegui falla el triple y toca defender

Mejora la defensa de España y logra sacar una falta ofensiva de Georgia...hay que mejorar en ataque

Pradilla anota los dos tiros libres... para un 20-14 siempre por detrás en el marcador

Pradilla saca la falta ante una gran defensa de Georgia..tendrá dos tiros libres el jugador del Valencia Basket

Mamukelaishvili falla un tiro libre, el jugador que marca el ritmo ofensivo de su equipo....20-12

Triple de Saint-Supery para acortar las diferencias! 19-12