En Directo
Baloncesto
Eurobasket 2025: Georgia-España, en directo
La selección española debuta ante Georgia con el deseo de coger buenas sensaciones y sumar un triunfo vital
Ramon Palomar
La selección española de baloncesto arranca su andadura en el Eurobasket que acogen Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre, con un duelo importante en el pabellón Spyros Kyprianou de Limassol ante una Georgia pendiente de Tornike Shengelia.
La campeona de Europa inicia la complicada defensa de su gran título de hace tres años en Berlín ante un rival siempre complicado, más siendo el estreno en una gran cita, frente al que no puede tropezar de cara a afianzar sus opciones de estar en los octavos de final del torneo y de evitar un primer cruce ya de máxima exigencia.
Brizuela anota solo un tirto libre y final del primer cuarto, 20-17 para Georgia, que ha mandado durante todo el cuarto a pesar de que España se ha acercado en los últimos minutos
Pierde el balón Shengelia y Brizuela fuerza la falta personal y tendrá dos tiros libres a 5' del final del cuarto
Buena canasta de Pradilla que permite a España reducir la renta a cuatro puntos y el seleccionador de Georgia, Dzikic pide un tiempo muerto a 30 segundos para finalizar el cuarto
López-Arostegui falla el triple y toca defender
Mejora la defensa de España y logra sacar una falta ofensiva de Georgia...hay que mejorar en ataque
Pradilla anota los dos tiros libres... para un 20-14 siempre por detrás en el marcador
Pradilla saca la falta ante una gran defensa de Georgia..tendrá dos tiros libres el jugador del Valencia Basket
Mamukelaishvili falla un tiro libre, el jugador que marca el ritmo ofensivo de su equipo....20-12
Triple de Saint-Supery para acortar las diferencias! 19-12
Baldwin da un +10 a Georgia, en un mal inicio de España
