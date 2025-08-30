En Directo
Baloncesto
Eurobasket 2025: España - Bosnia, en directo
Los de Scariolo no comenzaron con buen pie el Eurobasket al perder ante los georgianos y hoy lucharán por la victoria para conseguir una plaza en los octavos de final
Iker Kind
La selección española de baloncesto busca resarcirse de su derrota ante Georgia y luchará por hacerse con la victoria este sábado contra Bosnia. Los de Scariolo no comenzaron con buen pie el Eurobasket al perder por una diferencia de 14 puntos (83-69) ante los georgianos.
Solo cuatro de los seis equipos de cada grupo pasarán a octavos y, tras el tropiezo ante Georgia, 'La Familia' necesita sumar una victoria para poder hacerse con una de las plazas. La campeona de Europa ha comenzado así un duro camino para defender el gran título que obstenta desde hace tres años.
¡Buenas tardes a todos y a todas! España afronta su segundo partido en el Eurobasket con la obligación de ganar. Los de Scariolo se enfrentan a Bosnia, que venció en su debut a Chipre por 91-64, tras un desastroso encuentro ante Georgia. La posibilidad de resarcirse pasa por este fin de semana. ¡Empezamos!
- Paul Akouokou, Dani Cárdenas y la traca final de Txema Indias en el Real Zaragoza
- Otro otoño atípico en el aeropuerto de Zaragoza: más vuelos chárter en otoño y 12 destinos para elegir
- Vox lanza un órdago a Chueca: 'O abre la comisaría del Gancho en septiembre o la alcaldesa tendrá un problema serio
- Gonzalo Miró defiende su sueldo en TVE y asegura que ya recibe peticiones para entrar en su programa
- Ander Herrera: 'El Zaragoza tiene un problema de arraigo
- Así afectarán al tráfico las obras en la N-232 a su paso por Zaragoza
- La vuelta a clase como docente con plaza: 'A veces los profesores con más inquietudes son los interinos
- Uno de los iconos de la Expo renueva su imagen para potenciar su esplendor