Eurobasket 2025: España - Italia, en directo

La selección española de baloncesto se medirá a Italia en la ciudad chipriota de Limasol, en el cuarto encuentro de la fase de grupos del Eurobasket con el claro objetivo de lograr un triunfo que le dé un billete directo a Riga, capital letona, donde los dieciséis mejores equipos participarán en las eliminatorias directas por el título.

Los hombres de Sergio Scariolo, que defienden el título logrado en el 2022, comenzaron su andadura con una dolorosa derrota contra Georgia (83-69). Sin embargo han sido capaces de enderezar el rumbo a costa de imponerse a las dos selecciones a priori más débiles del grupo C, Bosnia-Herzegovina (88-67) y Chipre (91-47).

0-10 y tiempo muerto de Italia ¡Aparece Brizuela! 'Bombita' de la 'Mamba Vasca para el 0-10, lo tiene que parar Italia

Pierde el balón Italia. Van camino de los cinco minutos sin anotar...

ITALIA 0 - 8 ESPAÑA (MIN.4) Vuelve a errar Fontecchio. Se movió bien en pintura Willy para encontrar solo en la esquina a Parra. No entró el triple, recupera el balón Italia. A pista Brizuela por Yusta

Algo de problemas en el rebote defensivo España, hay personal de Yusta. Cuatro minutos Italia sin anotar

¡Otro triiiiiiiiiiiple de Sergio De Larrea para el 0-8!

No anota Melli de tres, mucho desacierto en Italia. Entra Darius Thompson a pista por Spagnolo (0-5)

Sigue Italia sin anotar, pero no acaba de aprovechar España para ampliar la ventaja. Perdieron el balón los de Scariolo, ataca Italia

ITALIA 0 - 5 ESPAÑA (MIN.3) Sigue sin anotar Italia, no anota Aldama, aunque coloca un gran tapón el canario sobre Spagnolo

Buen rebote ofensivo de Aldama y segunda canasta de España para el 0-5