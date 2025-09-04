En Directo
Baloncesto
Eurobasket 2025: España - Grecia, en directo
La selección se juega el pase a octavos de final en el que podría ser el último partido de la era Scariolo
Manel Ibáñez
La selección española de baloncesto cerrará este jueves ante Grecia (20:30 horas) su participación en la fase de grupos del Eurobasket aún sin los deberes de la clasificación para octavos de final hechos, objetivo que conseguirá si gana o si Georgia se impone a Bosnia-Herzegovina.
España, vigente campeona, tuvo en la cuarta jornada hasta dos posibilidades de colarse entre los dieciséis mejores que disputarán las eliminatorias en Riga, pero ninguna se concretó tras imponerse Bosnia-Herzegovina al cuadro heleno y perder los de Sergio Scariolo contra Italia en un duelo donde fueron por delante hasta el desenlace del tercer cuarto.
Otros resultados de hoy
Vamos a repasar los resultados de los partidos que se han disputado hoy:
Bosnia y Herzegovina 84 - Georgia 76
Francia 114 - Islandia 74
Israel 96 - Eslovenia 106
Italia 89 - Chipre 54
Próximos partidos:
España - Grecia (20:30)
Polonia - Bélgica (20:30)
Último antecedente
La última vez que se enfrentaron España y Grecia fue en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París 2024. En aquella ocasión el vencedor fue España por siete puntos (84-77). Sin embargo, la que finalmente quedó eliminada fue la selección española y Grecia accedió a la siguiente ronda.
Una única opción: GANAR
Las matemáticas mandan e indican que España solo tiene una opción si quiere pasar a la siguiente ronda y viajar a Riga: GANAR. Tras la última derrota ante Italia y la victoria de Bosnia sobre Georgia, a los de Scariolo solo les vale la victoria. ¿Será el último partido de Scariolo?
GRECIA, UN PODEROSO RIVAL
Enfrente estará una Grecia que recupera a Giannis Antetokounmpo y que también cuenta con los Kostas Sloukas, Kostas Papanikolaou, Tyler Dorsey y compañía. La selección helena, entrenada por el mito Vassilis Spanoulis, ya está clasificada, pero se juega pasar como primera de grupo. Si gana, será primera y evitará a Alemania y Serbio hasta la hipotética final.
Si pierde, por contra, acabaría cuarta.
¡Bienvenidos/as!
Bienvenidos y bienvenidas a la retansmisión de este partido a vida o muerte entre España y Grecia. 'La Familia' se juega la vida y solo tiene una opción: ganar. Sino, se va a casa.
