La Eurocopa 2020 llega en 2021 para devolver la máxima normalidad posible al fútbol continental, aunque con las limitaciones propias de la pandemia, en una edición diferente también por disputarse por primera vez en múltiples sedes de diferentes países.

En total, once ciudades, en España Sevilla tras el descarte de Bilbao, albergarán los partidos en unos estadios que recibirán público, aunque con el aforo limitado.

Formato

Como en anteriores ediciones, 24 selecciones aspirarán al cetro europeo, con un amplio abanico de favoritos, como Francia, Alemania, España, Portugal o Bélgica. La competición comenzará de nuevo con una fase de seis grupos, de los que se clasificarán los dos primeros clasificados de cada uno de ellos y los cuatro mejores terceros. Es decir, solo dos terceros, además de los cuartos, quedarán eliminados.

Posteriormente, la competición progresará con la disputa ordinaria de eliminatorias, desde los cruces de octavos hasta la final.

El partido inaugural se jugará el 11 de junio y lo protagonizarán Turquía e Italia. España debutará tres días después, el 14 de junio, ante Suecia. La final cerrará el torneo un mes después del inicio: el 11 de julio.

Las sedes

Después de una selección que no ha resultado fácil y que la pandemia ha complicado, finalmente serán 11 las sedes de la Eurocopa:

Parken Stadium. Copenhague (Dinamarca)

Ferenc Puskas Stadium. Budapest (Hungría)

Johann Cruyff Arena. Ámsterdam (Países Bajos)

Arena National. Bucarest (Rumanía)

Hampden Park. Glasgow (Escocia)

La Cartuja. Sevilla (España)

National Stadium. Baku (Azerbaiyán)

Allianz Arena. Múnich (Alemania

Estadio Olímpico. Roma (Italia)

Krestovsky Stadium​ de San Petersburgo (Rusia)

Wembley. Londres (Inglaterra)

Las semifinales y la final se disputarán en Wembley. Baku, Múnich, Roma y San Petersburgo acogerán los cuartos de final. Los octavos de final se disputarán en los siete primeros estadios y el resto serán las sedes de, al menos, partidos de la fase de grupos.

Los grupos

Grupo A

Italia, Turquía, Gales y Suiza forman el grupo A de la Eurocopa, en el que la selección Azzurra es la gran favorita. Tras su dolorosa ausencia en el pasado Mundial de Rusia, en el equipo transalpino persisten las dudas, pero vislumbra al menos plantarse en los octavos de final. Lo tendrá más fácil con el público a su favor: todos sus partidos se disputarán en Roma.

11/06/2021. Roma: Italia - Turquía

12/05/2021. Bakú: Gales - Suiza

16/06/2021. Bakú: Turquía - Gales

16/06/2021. Roma: Italia - Suiza

20/06/2021. Bakú: Suiza - Turquía

20/06/2021. Roma: Italia - Gales

Grupo B

Bélgica, semifinalista en el pasado Mundial, parte como el rival a batir del grupo B, en el que se encuadran también Dinamarca, Finlandia y Rusia. La selección danesa contará a su favor con el factor campo, ya que jugará sus partidos en Copenhague. La debutante Finlandia y Rusia, verdugo de España en el campeonato del mundo, son las incógnitas del grupo.

12/06/2021. Copenhague: Dinamarca - Finlandia

12/05/2021. San Petersburgo: Bélgica - Rusia

16/06/2021. San Petersburgo: Finlandia - Rusia

17/06/2021. Copenhague: Dinamarca - Bélgica

21/06/2021. Copenhague: Rusia - Dinamarca

21/06/2021. San Petersburgo: Finlandia - Bélgica

Grupo C

En el grupo C no hay dudas en señalar a Países Bajos como la gran candidata a pasar a los octavos de final como primera. No solo tiene rivales con menos caché: Ucrania, Austria y la debutante Macedonia del Norte, sino que jugará como local en sus tres partidos. La emoción se centrará en la lucha por la segunda y tercera plazas.

13/06/2021. Ámsterdam: Países Bajos - Ucrania

13/05/2021. Bucarest: Austria - Macedonia del Norte

17/06/2021. Ámsterdam: Países Bajos - Austria

17/06/2021. Bucarest: Ucrania - Macedonia del Norte

21/06/2021. Ámsterdam: Macedonia del Norte - Países Bajos

21/06/2021. Bucarest: Ucrania - Austria

Grupo D

Inglaterra es otra de las selecciones que gozarán del privilegio de jugar la Eurocopa como local en la primera fase. Los 'pross', sin embargo, no lo tendrán fácil. En Wembley vivirán un duelo de rivalidad británica con Escocia, pero tampoco lo tendrán ante la Croacia de Modric, finalista en Rusia, que le disputará sobre el papel la primera plaza, y la República Checa.

13/06/2021. Londres: Inglaterra - Croacia

14/05/2021. Glasgow: Escocia - República Checa

18/06/2021. Glasgow: Croacia - República Checa

18/06/2021. Londres: Inglaterra - Escocia

22/06/2021. Glasgow: Croacia - Escocia

22/06/2021. Londres: República Checa - Inglaterra

Grupo E

La nueva España de Luis Enrique no debería tener problemas para meterse en los octavos sin sobresaltos. El torneo le ha deparado jugar como local y lo hará además en su sede histórica: Sevilla. Suecia, Eslovaquia y la Polonia de Lewandowski se presentan como piedras de toque antes de las eliminatorias.

13/06/2021. Sevilla: España - Suecia

14/05/2021. San Petersburgo: Polonia - Eslovaquia

18/06/2021. San Petersburgo: Suecia - Eslovaquia

18/06/2021. Sevilla: España - Polonia

22/06/2021. Sevilla: España - Eslovaquia

22/06/2021. San Petersburgo: Suecia - Polonia

Grupo F

La Eurocopa 2020 tiene un grupo de la muerte y es el F. Francia, campeona del mundo, Portugal, campeona de Europa, y Alemania, se jugarán el pase con Hungría como outsider y sin margen para el error. El examen para tres de las grandes favoritas al título será de la máxima exigencia y no habrá margen ara el error.

15/06/2021. Budapest: Hungría - Portugal

15/05/2021. Múnich: Francia - Alemania

19/06/2021. Budapest: Hungría - Francia

19/06/2021. Múnich: Portugal - Alemania

23/06/2021. Budapest: Portugal - Francia

23/06/2021. Múnich: Alemania - Hungría