El centrocampista de la selección española Koke Resurrección afirmó este martes que la gente está "con mucha hambre" de cara a hacer un buen papel en la EURO 2020, una cita en la que opina que les rodea "menos presión" que antaño cuando tuvieron que ir relevando a la generación que ganó el histórico triplete Eurocopa-Mundial-Eurocopa, y también admitió que el estilo del Atlético de Madrid de este año le ha favorecido y que Luis Enrique Martínez le ha "sorprendido tácticamente".

"Llevamos tiempo preparando este torneo y la gente viene con mucha hambre. Además, se nota en el ambiente que no hay tanta presión como la que se nos metía antes cuando se gano Euro-Mundial-Euro. Se nota menos presión y eso a la gente le va a venir bien a la hora de jugar", expresó Koke este martes en rueda de prensa.

El madrileño remarcó lo "positivo" de tener en el combinado nacional "una mezcla de gente joven y veterana que tiene hambre de ganar cosas", apuntó que están "con una ilusión enorme". "Tenemos que ir paso a paso con humildad para intentar llegar a ser campeón que es lo que todos deseamos", admitió.

El jugador colchonero recordó que "en la selección hay un grandísimo nivel" y que esto es lo que provoca que se haya quedado gente fuera como Sergio Ramos. "Son decisiones del seleccionador, no sólo Sergio, también otra gente muy importante dentro de sus clubes porque no podemos venir todos. Sergio siempre ha estado y se hace un poco raro al principio, pero somos un grupo joven con ilusión por hacer bien las cosas y para que los que nos han venido se sientan orgullosos de nosotros", subrayó.

El de Vallecas será uno de los capitanes en el vestuario, algo que no le cambia. "Me dieron un consejo cuando pude ser el primer capitán del Atlético y era que no cambiase mi forma de ser y es lo que he intentado, ser siempre la misma persona y no creerte más que nadie", confesó.

Koke aseguró que no ha trabajado "nada especialmente" este año en el Atlético para tener su hueco en la 'Roja'. "No he cambiado mucho de lo que hacía antiguamente, pero los jugadores pasamos por momentos de forma. El estilo del Atlético de este año me ha beneficiado más porque hemos tenido más posesión y hemos atacado más", aclaró.

"Yo estoy acostumbrado a trabajar en cualquier sistema. De piernas estoy fuerte, si no, no estaría aquí, y estoy con muchas ganas e ilusión de trabajar y hacer bien las cosas. Mi papel aquí no ha cambiado mucho y es sumar, sea la posición que sea, en el banquillo o en la grada, tengo que ayudar a que el equipo intente ganar", añadió el internacional.

"Luis Enrique me ha sorprendido"

En este sentido, dejó claro que Luis Enrique le ha "sorprendido tácticamente". "Tiene una idea clara de jugar y como centrocampista tengo claro el mensaje que quiere mandar, que es tener la pelota, presionar arriba y estar siempre con la posesión a la hora de defender. El mensaje que manda es muy bueno porque siempre quiere atacar y la misma idea sin importar el resultado", detalló Koke, que ve a su compañero Marcos Llorente jugando "en cualquier posición porque donde le pongan va a rendir y a dar el máximo posible para que gane el equipo".

El centrocampista del Atlético llega animado tras proclamarse campeón de LaLiga Santander. "Cuando eres campeón quieres volver a serlo y vienes aquí con ese aliciente. Tras un año espectacular y una temporada muy larga y donde demos resistido y luchado mucho, queremos repetirlo ahora con la selección. Todos venimos con esa ilusión, los que hemos sido campeones y los que no", remarcó.

Y aunque haya muchas novedades y un equipo con menos experiencia, tiene claro que "la gente seguro que está esperando en su casa que juegue la selección después de tanto tiempo sin poder ir a los estadios". "Seguro que sólo con eso ya se engancha y si estamos a gran nivel seguro que mucha gente estará viéndonos y apoyándonos desde su casa o los estadios porque lo vamos a necesitar para esta EURO", advirtió.

"Sevilla siempre apoya muchísimo y seguro que hace ahora lo mismo. Echamos de menos a la gente y al principio incluso quizá se nos hace raro, pero jugar en casa nos va a dar un plus más de confianza", agregó el rojiblanco, que considera ganar "un partido fundamental" como el debut ante Suecia para así estar "más tranquilos".

Koke explicó que España es "una de las favoritas", pero que no se puede pensar en demostraciones todos los días como la firmada ante Alemania en noviembre. "Es imposible ganar todos por 6-0. Nos exigen ganar siempre por 5-0 y no es la realidad porque todas las selecciones compiten y cualquiera te puede ganar. Tenemos que hacer bien las cosas para ganar sea como sea", comentó.

"Hay muchas grandísimas selecciones que van a dejar todo por poder ganar la EURO y también con las menos favoritos va a ser difícil. Va a ser un campeonato bonito porque todos van a dejarse lo que tienen para poder ganarlo", sentenció.