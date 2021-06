La Eurocopa comienza este viernes 11 de junio la disputa de su 16ª edición, la primera deslocalizada de la historia, con once sedes a lo largo y ancho de todo el territorio continental. Las 24 selecciones participantes ya se encuentran dispuestas para el torneo, y como es habitual, los aficionados realizan sus cábalas acerca de cuáles son las que más opciones tienen para llevarse el título europeo.

Entre todas las naciones presentes en el torneo, destacan seis como principales favoritas, bien por motivos de fortaleza de plantilla actual, bien por motivos históricos o por su carácter competitivo. Realizamos un repaso de cuáles son las selecciones que parten con más opciones de acabar proclamándose campeonas en el estadio londinense de Wembley el próximo domingo 11 de julio.

1- Francia

La actual campeona del mundo es, por motivos propios, la máxima candidata para alzarse como reina de Europa y acumular los dos títulos a la vez como ya hiciera a finales del siglo pasado. El potentísimo equipo que llevó a los 'bleus' a ganar en Rusia 2018 suma potencial con la incorporación del madridista Karim Benzema, seis meses después de su última presencia internacional. Probablemente acumula el mejor ataque del torneo con los Mbappé, Griezmann, Dembélé... Pogba pone el músculo y Kanté la inteligencia en la medular. Su punto débil, una defensa en la que hombres como Varane, Kimpembe o Lenglet deberán demostrar más jerarquía de la exhibida con sus clubes.

2- Portugal

Compartiendo grupo con el combinado galo estará la vigente campeona de Europa. El relevo generacional se produce a ritmo lento entre los lusos, si bien hombres como Joao Félix, Diogo Jota y Rúben Dias van entrando en el terreno de los Cristiano Ronaldo, Joao Moutinho, Pepe y Rui Patricio. La pujanza también llega de la mano de Bruno Fernandes, uno de los jugadores de la temporada pese a no haber podido levantar títulos con el Manchester United. Además, Renato Sanches, pese a su juventud, acumula experiencia y galones. Y por si todo esto fuera poco, este año cuentan con un Sérgio Oliveira que ha parecido inspirado todo el curso con el Oporto.

3- Alemania

Para completar el potentísimo grupo F llega la selección más temida del continente europeo. Quizá la Mannschaft no llega en su mejor momento de los últimos años, pero la motivación de cerrar con brillantez el exitoso ciclo de Joachim Löw será motivación suficiente para un grupo siempre competitivo. Los clásicos del equipo (Neuer, Kroos, Müller, Kimmich, Gündogan...) se entremezclan con una generación intermedia, no especialmente joven, pero con menos presencia internacional (Gosens, Sané, Gnabry, Werner, Emre Can...) y ojo al joven talento Musiala, que con sólo 18 años ya se ha colado en la lista y promete dar mucho de qué hablar.

4- España

¿Es España realmente favorita? Es la gran pregunta que se hacen los aficionados ante un cambio de ciclo en la selección que no termina de mostrar verdaderos resultados. La 'Roja' no enamora, ni de cerca, como aquella que levantó dos Eurocopas y un Mundial. Sin embargo, la falta de nombres de máximo reconocimiento internacional se suple con un equipo bien cohesionado en el que gran parte de los integrantes se conoce desde las categorías inferiores, con gran éxito en sus resultados. No están Ramos y Piqué, pero sí Pau Torres y Laporte, el futuro del eje de la zaga. La duda de Busquets tras su positivo en coronavirus quedará mitigada con la presencia de Rodri Hernández. Y en ataque hay alternativas con Dani Olmo, Adama Traoré o un gran goleador como Gerard Moreno.

5- Bélgica

En cualquier tertulia futbolística que se precie sobre las competiciones de selecciones en los últimos años, los 'diablos rojos' han sido uno de los principales temas a tratar. ¿Qué ha llevado a este país, que acumulaba cerca de 30 años sin grandes actuaciones en torneos internacionales, a haberse colado por derecho propio entre las grandes? En primer lugar, la dirección técnica del español Roberto Martínez (que volverá a contar con un histórico como Thierry Henry en su cuerpo técnico) ha dado estabilidad y proyecto. Y además, la plantilla ya suena absolutamente temible y reconocible con nombres como Courtois, Hazard, De Bruyne, Carrasco, Witsel, Lukaku... El número 1 en el ranking FIFA no es casual.

6- Inglaterra

Incluir a Inglaterra, que nunca acaba llegando a las finales de los grandes torneos, entre las candidatas, es siempre una temeridad. No obstante, la plantilla de los 'pross' es capaz de competir ante cualquiera, con grandes argumentos para pelear, por fin, por un gran título. Maguire y Stones perfectamente podrían pelear por ser la mejor pareja de centrales del campeonato. La nueva generación (Mount, Sancho, Rashford, Foden...) ya está por derecho propio en la élite europea. Y por si todo esto fuera poco, cuentan con un seguro de gol como Harry Kane en la punta de ataque. Algún torneo tiene que ser el suyo... ¿y por qué no este?