Europa ya toma en serio a la España de De la Fuente

La goleada de España ante Croacia en el partido del Olímpico de Berlín ha tenido trascendencia en los diarios de toda Europa, que han advertido el verdadero potencial de la selección de Luis de la Fuente. En Alemania, los anfitriones comienzan a pensar en los españoles como un posible rival en el camino hacia la final de Berlín. Así, el Bild titulaba "¡Ojo, nos amenazan en cuartos de final!", en su crónica de la victoria española. El diario teutón calificaba de "impresionante actuación de los españoles, que ya nos amenazan en cuartos de final, si ambos equipos ganan su grupo".

Elogiada en los medios de comunicación

En Italia, la Gazzetta dello Sport escribía en su crónica: "España se contagia y avisa a Italia: 3-0 a Croacia con Morata, Fabián y Carvajal". Para el diario deportivo italiano "La Roja domina y empieza con buen pie enseguida. Abre Morata, el exjugador de la Juve, dobla Ruiz, con un golazo, y cierra el lateral de la Real. El gol tardío de Petkovic fue anulado tras un penalti fallado". Desde Inglaterra Sid Lowe avisaba en The Guardian que "De la Fuente se deleita con la variedad del ataque español encabezado por Lamine Yamal", añadiendo en el rotativo inglés que "El técnico español se alegró de que el equipo 'insaciable' no acaparase el balón, mientras Zlatko Dalic se disculpaba con los aficionados croatas por el "mal espectáculo" de nuestra selección".

'L'Equipe', el rotativo francés destacaba que "16 años después, España cedía la posesión ante Croacia. Ante Croacia (3-0) España acabó con un porcentaje de posesión inferior al de su rival por primera vez en dieciséis años de competición. Esta entrada en la Eurocopa sugiere una Roja capaz de jugar más rápido, sin obsesión por la estructura". Los españoles no perdían la posesión en un partido oficial desde la final de la Eurocopa de 2008 contra Alemania. 136 encuentros después, el combinado nacional dispuso menos de la pelota que su rival y dio menos pases -392 por 467-, lo que no fue óbice para ganar el partido ante los balcánicos con claridad.

Imagen del 'Bild' alemán sobre la victoria de España sobre Croacia / Bild

España ha pasado de ser un buen equipo del tercer escalón a ser un candidato serio para ganar la Eurocopa. Los jugadores españoles advertían que vienen "a por la cuarta Eurocopa", pero ese mensaje no había calado en la escena internacional, que señalaba a Francia, Alemania e Inglaterra como candidatos a ganar el título, con España o Portugal como alternativa.

No solo los periódicos han destacado el juego de España, el técnico croata, Zlatko Dalic, ponderó el partido de España, "que jugó con valentía y muy bien al fútbol". Los españoles se miden ahora a una Italia donde su entrenador, Luciano Spalletti, dejó el siguiente mensaje: "Desde que empecé a trabajar como entrenador me han dicho que es importante ganar. No, lo que importa es que juguemos bien. Para intentar ganar la Eurocopa 2024 tenemos que jugar un buen fútbol. Debemos tener fe en nuestro estilo, este es el camino a seguir". Un mensaje que debe ratificar el próximo jueves en Gelsenkirchen contra España a partir de las 21:00 horas.