De la Fuente: "Italia ha sido minimizada por España"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, estaba radiante. El triunfo, que conllevaba la clasificación directa de España como líder de grupo para los octavos de final de la Eurocopa, llegaba tras un gran ejercicio de autoridad de sus jugadores ante una Italia honorable que no se rindió en ningún momento pese a ver cómo los españoles disparaban hasta 20 veces a la portería de Donnarumma.

De la Fuente comenzó apuntando que "sigo pensando lo mismo que ayer. Estoy encantado y orgulloso por el resultado y ganar a una gran selección, pero sobre todo por la forma en lo que lo hemos hecho. Aún así, esto es muy difícil y los rivales comienzan a conocerte y te complican más. Cuando llegué dije que estaba convencido de que no hay una selección mejor que la nuestra si seguimos trabajando con ganas y humildad".

El español advirtió que "ha habido algo más que físico y en todos los apartados futbolísticos hemos sido superiores. Italia hoy se ha visto minimizada por España y eso me invita a pensar que tenemos unas grandes posibilidades de seguir creciendo" . Para el de Haro, "ha sido el partido más completo. Sigo reivindicando el jugador español, el producto nacional y nuestro fútbol. Quiero que se le da el valor a esta generación que para mí son los mejores".

De la Fuente no tiene miedo a los halagos: "Sé de la pasta que están hechos estos futbolistas. Todavía no hemos hecho nada. El fútbol te pega mañana y te vuelve a tirar al suelo. Desde la humildad y el respeto se entiende mejor. Ni nos vamos a debilitar por el halago ni antes hacíamos caso a las críticas". Y confirmó que habrá rotaciones ante Albania: "El próximo partido nos permite refrescar el equipo y así dar ocasiones a jugadores que no han jugado tanto y agradecer la generosidad de esos jugadores que anteponen el interés general al propio. Trataremos de hacer justicia con ellos".

"Esto se puede mejorar y los jugadores lo hacen cada día. Tengo confianza en que no se van a parar hasta conseguir lo que hemos venido a buscar, que es jugar hasta el último día. Si tengo algo bueno es que conozco mucho a los jugadores y sé la ambición que tienen", conluyó.

Spalletti: "Todos quieren copiar a España"

Por su parte, el seleccionador italiano, Luciano Spalletti, advirtió que "ha habido demasiada diferencia en términos de frescura y brillantez. Si no tienes la brillantez frente a un rival de esta calidad, pierdes lucidez en cualquier posibilidad de reacción. La frescura de piernas ha sido muy grande y nos ha limitado. Había que recuperar más y proporcionar más días de recuperación. Dimos un día y medio y creíamos que la decisión era justa, pero hoy la diferencia fue mucho mayor. Siempre fuimos muy largo, no recortamos los espacios y nos crearon muchos problemas más allá del resultado. No estábamos cortos, por lo que da igual perder tiempo. Sacamos muchos más balones largos, pero hubo demasiada prisa para jugar por detrás de la línea de la defensa. Nunca jugamos en corto y no fuimos fluidos.

El italiano también declaró que "todos quieren copiar a España porque lleva mucho tiempo jugando un buen fútbol. Yo lo que tengo que hacer es tener las mismas armas. Cuando juegas contra estos equipos es difícil y luego hay que cambiar la mentalidad del equipo. No es fútbol que me guste, por lo que es difícil enseñarlo. Yo no sé hacerlo. Intento jugar el balón como lo hicimos en los dos últimos partidos, porque es la única forma de hacerlo. Ellos fueron un equipo y nosotros, no. Merecieron ganar más allá de la diferencia del marcador".