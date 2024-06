Le Normand: "Sería muy bonito jugar contra Francia en semifinales"

Robin Le Normand, defensa internacional de la selección española, compareció ante los medios en la previa del España - Georgia de los octavos de final de la Eurocopa. El jugador de la Real Sociedad no está pendiente de su futuro próximo, que puede estar en el Atlético de Madrid, ni en otras distracciones. Su entendimiento con Ayméric Laporte es básico para que la Roja siga sin encajar ningún gol en el torneo.

Le Normand explicó que el equipo está en una burbuja y que "no hacemos caso de lo que se dice fuera del campo, nadie confiaba al principio y ahora vamos a ganar sí ó sí. Hay que mantener la cabeza fría, ser humildes, salir a ganar y darlo todo en el campo".

Respecto a la seguriad atrás, Le Normand recalcó que "la estadística habla por sí sola, habla bien del grupo, puedes tener una defensa muy buena, pero si adelante no están enchufados y sin compromiso, vamos a encajar goles. Hay que seguir así".

Sus orígenes siempre están al orden del día y despierten curiosidad. Sobre su relación con Laporte aclaró que "hablamos muy poco en francés porque no nos sale natural. Me siento cómodo hablando en español" y añadió que de seguir en la competición "sería muy bonito jugar contra Francia en semifinales".

De Laporte añadió que "llevamos muchos partidos juntos, tenemos muy buena conexión, también con Nacho y Vivian. Te sientes bien cuando estás rodeado de centrales muy buenos, existe muy buena complicidad".

El interés del Atlético de Madrid

De su posible fichaje sobre el Atlético de Madrid, Le Normand se lo tomó con buen humor respondiendo al periodista que sentía "que gastes tu pregunta, estoy concentrado con la Eurocopa, tenemos reto muy importante y luego habrá tiempo para hablar de todo esto". Que otros jugadores como Nacho o Joselu hayan fichado por otros clubs durante la Euro dijo que "cada uno elige como llevar su carrera y ellos tienen suficiente experiencia como para que no nos afecte".

A nivel personal, ante la insistencia sobre su país natal, Le Normand entiende que con su decisión de jugar con España "no iba a convencer a todo el mundo. No voy a olvidar mi pasado, dónde me he criado y de dónde son mis padres. Llevo nueve años en España, me han convertido en futbolista, permitido conseguir mi sueño, más allá de todo esto, he crecido como persona. En el País Vasco me han acogido de manera espectacular. Cuando te llaman de la Federación y te dan la confianza, se puede entender la decisión".

Le Normand ejerció de capitán, pese a que es un futbolista con apenas un año como internacional, y demostró tener jerarquía en la Roja.