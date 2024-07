Rodri: "No me fío de todo lo que se dice sobre Mbappé"

Rodri, el segundo capitán de España, fue el encargado de comparecer ante los medios en la previa de la semifinal de la Eurocopa ante Francia. El jugador del Manchester City no se cree el perfil bajo que está forjando el combinado francés por las diferentes dolencias de Kylian Mbappé.

El centrocampista fue muy rotundo sobre la estrella gala: "No me fío de lo que dicen, puede marcar la diferencia con facilidad, no hace falta que esté bien ni mal, en el campo es una amenaza, hay que estar atentos a él”.

En su lado jugará Lamine Yamal, de quien afirmó que “es el mejor talento del momento, está jugando en una competición muy dura y no es fácil, está muy centrado en mejorar, quiere aprender y mejorar con la gente que está a su lado”.

España aspira al título, como lo hizo en 2008, pero matizó que "ellos construyeron un legado y nosotros aún no pensamos todavía en esto. Nos espera una partido muy difícil, un partido durísimo y no hay que sacar una versión buena, sino óptima para llegar a la final”.

Balón de Oro

Un buen campeonato podría acercarle al Balón de Oro, aunque Rodri insistió en que “bajo mi manera de fútbol se trata de un deporte colectivo, quiero ganar como equipo, aunque agradeces las distinciones personales”.

Para derrotar a Francia, Rodri entiende que "debemos jugar sin miedo y pensar que somos capaces de ganar a cualquier rival". Tampoco quieren lamentarse de las bajas porque “tenemos suficientes jugadores como para sustituir a los jugadores como Carvajal, Le Normand o Pedri", si bien en su caso no se plantea volver a actuar de central como con Luis Enrique en el Mundial de Qatar.

Respecto a las declaraciones de Morata afirmando que quizá deje la selección por el mal trato que recibe en España, Rodri quiso dejar claro que de cara al partido ante Francia “no está en su cabeza esta decisión, es el capitán y mostrará su mejor nivel. Más adelante será su decisión a nivel individual”.

Su liderazgo

De su equipo espera que "seamos sólidos, como hemos mostrado, y que no es por casualidad, acabamos los partidos, exhaustos, sin más que poder aportar”. A Rodri le gusta ver una España "muy vertical, con muchas opciones, muy versátil, con muchos recursos" y también preparada para "defender un poco más, podemos seguir aprendiendo, como ante Alemania cuando pudimos manejar mejor la ventaja en el marcador y administrar mejor el juego”.

A nivel personal le gusta ser un referente para sus compañeros. “Llevo algunos años aquí y voy aprendiendo con un rol de mayor liderazgo. Tengo la experiencia en dos grandes torneos que me permite transmitir lo que quiero, con valores muy definidos, sin miedo a nada, con chicos con desparpajo y otros con experiencia. Tengo la confianza de que las cosas saldrán bien”.

Rodri también lamentó la baja de Pedri, "es una lástima", aunque valoró que "nos va a apoyar a muerte" y puso en valor las cualidades de Dani Olmo: "Tiene llegada, se gira bien y encuentra bien espacios".