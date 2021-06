"Ninguna selección gana la Eurocopa antes de empezar. Ahora vivimos un cara o cruz, pero tenemos experiencia en situaciones difíciles". A sus 31 años, César Azpilicueta levantó la Champions como capitán del Chelsea, pero aún no ha jugado ni un solo minuto en esta Eurocopa. "En otras ocasiones se han vivido casos así y se han ganado Eurocopa y Mundial", ha recordado el defensa, convertido en uno de los portavoces de la selección con más energía en su mensaje.

"Nosotros tenemos que ganar el partido, no nos sirve otra cosa. Ganando podemos pasar como primeros o segundos", ha recordado el jugador navarro, uno de los ocho que aún no han debutado en el torneo junto a Busquets, que lo hará este miércoles ante Eslovaquia en el tercer, último y decisivo partido del torneo. "No podemos darnos por vencidos, esto es muy largo, tenemos que remar todos en la misma dirección", ha añadido el capitán del Chelsea.

🗣️ @CesarAzpi: “Es cierto que cuando la situación es favorable todo es más sencillo. Ahora vivimos un cara o cruz".



➡️ "En otras ocasiones se han vivido casos así y se han ganado Eurocopa y Mundial. Tenemos experiencia en situaciones difíciles".#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/vpoQObVwiN — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 21 de junio de 2021

"El miércoles tenemos que demostrar en cada balón, en cada disputa que queremos estar en la siguiente fase. Es una ocasión única jugar una Eurocopa en nuestro país junto a nuestra afición", ha comentado Azpilicueta, convencido de que la selección resurgirá. "Vamos a conseguir que este grupo mejore".

No duda de su selección. "Por supuesto que tenemos equipo para ganar a Eslovaquia. Cuando vienes de dos empates es normal que el estado de ánimo no sea el mejor. Por eso, lo tenemos que cambiar", ha implorado el jugador del Chelsea. "Está en nuestra mano".

Temas