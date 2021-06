“Nunca me he sentido más segura de mí misma, ni he tenido tan claro quién soy como mujer. A esta edad, el cielo es el límite”, aseguró Michelle Obama, ex primera dama de los Estados Unidos, el día que cumplió 50 años. Una edad que las mujeres de ‘Cincuenter’ quieren revalorizar para dejar atrás la discriminación que sufren en sus entornos personales y laborales por su experiencia.

Así en el encuentro CINCCO21 (‘Cincuenter Cultura Oviedo’), los días 18, 19 y 20 de junio, las mujeres de ‘Cincuenter’ se reunirán en la capital de Asturias para poner en valor los años como fuente de experiencia y conocimiento. Se desarrollarán charlas, talleres y mesas redondas con escritoras, periodistas, directoras, ingenieras o artistas para desterrar la idea de que “los hombres maduran y las mujeres envejecen”.

Durante ese fin de semana Oviedo cederá el protagonismo a las ‘Cincuenter’. “Somos las mismas que hace más de 30 años conquistamos el espacio que nos correspondía en la sociedad. No estamos ni agotadas ni amortizadas. Tenernos talento, experiencia y sabiduría. Y sí, años”, explicaba Yolanda Lobo, directora de CINCCO21.

Con el objetivo de poner en valor el papel de las mujeres pasada la cincuentena, Pilar Sánchez Vicente, escritora e integrante de las jornadas, ha subraya durante la presentación de este programa que “los 50 son la mejor edad. Combinas la capacidad física con la experiencia, el remango con la prudencia. Te vuelves selectiva, pues conoces el valor del tiempo y lo gestionas sin fallo. Y asertiva, pues ya aprendiste a decir no y las palabras son tu escudo y tu ariete”.

Ser ‘Cincuenter’

Desde ‘Cincuenter’, defienden que la sociedad ha sido la que ha convertido los “años en una losa”. Es decir, no es una cuestión estética sobre la apariencia de las mujeres pasados los 50, sino una penalización en el mercado laboral y de la discriminación a causa de su edad.

“De poco les sirve la experiencia acumulada, ni mantener la ilusión intacta, porque los mismos que hacen elogio de la madurez se empeñan en demostrarles cada día que tienen un brillante futuro… a sus espaldas”, explica la organización.

Sara Lozano, ingeniera biomédica, es ejemplo de ‘cincuenter’ de emprendimiento y de una larga vida laboral más allá de los 50. “Después de más de 20 años investigando en tecnología para la medicina he cumplido mi sueño: crear mi propia empresa. Con más de 50, voy cargada de experiencia, energía y, sobre todo, ganas de mejorar la calidad de vida de las mujeres creando soluciones digitales pensadas especialmente para nosotras”, explica Lozano.

Emprendimiento, humor y cultura

“Los 50 son una oportunidad, la mitad de la vida. Son los 40 mejorados. Sensibilidad la justa, lágrimas ya derramadas, ilusión, coraje, musicalidad y fuerza a rabiar. ¡Con infinito sentido práctico y humor!”, insiste la compositora Inma Serrano -también presente en las jornadas.

Durante el fin de semana, emprendedoras, como Mónica Fernández, de la Fundación Mujeres, Itziar M. Aresti, de Cooperativas Red, o Sara Lozano, doctora en Ingeniería Biomédica y fundadora de FemeninApp, compartirán sus experiencias vitales y el papel de la creatividad y el conocimiento a partir de los 50.

También harán lo propio la pareja humorística ‘Virtudes’, que estrenarán el espectáculo ‘Las virtudes de las Cincuenter’, donde la edad y el humor van de la mano.

Finalmente, dentro del programa de CINCCO21, las compositoras y artistas tienen un papel clave: Aurora Beltrán, Lídia Pujol e Inma Serrano serán las representantes de la música para impulsar el papel en la sociedad de las mujeres con más de 50 años.

Los actos tendrán lugar en el Archivo Histórico de Asturias, en el Teatro Filarmónica y en las calles de Oviedo. Asimismo, se podrán seguir de forma telemática desde cualquier lugar del mundo.