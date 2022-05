Barbastro acoge la exposición 'Empoderadas. Mujeres del Comercio Justo', que se puede visitar desde este lunes, 23 de mayo, y hasta el domingo, día 29, en los Almacenes de San Pedro, en la Plaza del Mercado.

Se trata de la principal acción de todas las Cáritas aragonesas con proyectos de comercio justo con motivo de la celebración del Día Mundial del Comercio Justo --que se ha conmemorado el 14 de mayo, con el lema 'Por la igualdad. Somos Comercio Justo'-- y con la que reivindican la importancia de avanzar en la igualdad de género.

La exposición está promovida por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y cuenta con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Incluye fotografías y testimonios de trabajadoras de cooperativas que se dedican a la producción de café en Nicaragua, de ropa y productos textiles en India y de aceite de argán en Marruecos.

En ella, se da a conocer cómo favorecer el empleo de las mujeres, contar con ingresos dignos, estables e igualitarios, y fomentar su participación social consolida su independencia económica y empoderamiento personal, ha explicado Cáritas Barbastro en una nota de prensa.

La exposición, que ya ha pasado por Teruel y Huesca, se puede visitar en Barbastro esta semana, en horario, de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas, el sábado, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas y el domingo, de 11.00 a 13.00 horas.

Asimismo, se podrá ver el 4 de junio, en la ermita de Santa María de Bruis, en Palo (Huesca), con motivo del encuentro anual de voluntariado de Cáritas Diocesana Barbastro Monzón. La exposición se acompañará de un puesto de sensibilización y venta de productos de Comercio Justo.

Igualdad

Las Cáritas aragonesas con proyectos de Comercio Justo han desarrollado otras acciones en el mes del comercio justo con el objetivo de sensibilizar para "avanzar en la necesaria igualdad de género", que no solo es una cuestión de justicia, "sino que además beneficia a toda la sociedad: no es posible avanzar en el desarrollo sostenible si no hay una igualdad entre hombres y mujeres".

En este línea, la organización impulsa medidas que todas sus organizaciones deben cumplir, como favorecer el empleo de las mujeres, presencia en equipos directivos, igualdad salarial y formación profesional para trabajadores y trabajadoras.