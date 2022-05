«Poquito a poco» el cine va dando «pequeños pasos» para otorgarle a la mujer el espacio que merece, con un incremento en el número de «proyectos con mujeres directoras» y con «personajes importantes para mujeres de cierta edad», ha explicado la actriz Emma Suárez, galardonada con tres Goya y que cuenta en su trayectoria profesional con una filmografía que abarca cincuenta películas, una docena de series de televisión y otras tantas obras de teatro.

Aunque la actriz ha admitido que en el pasado llegó a rechazar algún papel «que te encantaría porque no entran en la agenda» últimamente no lo hace, pues ha explicado que «la cultura ha sufrido mucho en esta pandemia, se ha paralizado mucho la actividad» y «eso trae consecuencias para todos», por lo que «ahora que se está reactivando creo que no es momento de rechazar«.

La tres veces ganadora del Goya se encuentra rodando en Pamplona «Alguien que cuide de mí», una proyección de Daniela Fejerman y Elvira Lindo, que protagoniza junto a Magüi Mira y Aura Garrido dando vida a tres generaciones de artistas abuela, madre e hija, una como gran actriz del escenario, otra que no ha tenido demasiada suerte en la vida y la más joven que ya ha recibido un Goya.

Complicadas relaciones familiares

Y de su personaje, una actriz de cabaret que ha vivido mucho en los 80 y 90 y coqueteado con la droga, lo que le convierte en cierto modo en la oveja negra de la familia, Emma Suárez (Madrid, 1964) ha contado que «esconde un secreto» que se irá destapando a lo largo de la película hasta hacer cambiar la visión que su hija tiene de ella.

Pero entre tanto se produce una incomunicación, una distancia y unas complicadas relaciones familiares, ha explicado a los periodistas, a los que atiende aprovechando un descanso del rodaje, y ha señalado además que, «cuando finalmente se descubre aquello que se escondía, quizá es ya demasiado tarde para limar las distancias».

Se trata de unas relaciones familiares difíciles que Emma Suárez hace comunes a muchas familias: «Las relaciones familiares son siempre un nido de conflictos con distancias y problemas que resolver».

Un personaje lleno de matices

En este caso además los personajes reflejan también otros sentimientos, como la «necesidad de afecto» en el caso del papel de Magüi Mira, que ha tenido tanto trabajo y éxito que no ha podido dedicarse a los hijos, algo que le reprocha su hija.

Historias que se mezclan con «La gaviota» de Chéjov, centrada en los conflictos románticos y artísticos de una gloriosa actriz, un dramaturgo experimental, un hijo y un famoso escritor, y que está estudiando el personaje de Aura Garrido para representar un papel.

Al final «Alguien que cuide de mí», ha asegurado Emma Suárez, «es como la vida misma, con momentos de humor, momentos de drama, momentos de conflicto, … Un poco de todo», lo que hace del suyo «un personaje lleno de matices, de colores», que le ha hecho estar «muy concentrada tratando de componer y de estudiar cómo hacerlo» y eso le ha impedido disfrutar más de su estancia en Pamplona, aunque la ha calificado de «maravillosa» y recuerda que no es la primera vez que la visita por trabajo.

De sus próximos proyectos, con un estreno a la vista de una serie también de mujeres, Emma Suárez sólo ha contado que en septiembre se irá la República Dominicana a rodar 'La ternura', una película basada en una obra de teatro de Alfredo Sanzol.