A poco más de una semana para el inicio de las fiestas del Pilar, la venta de entradas para los espectáculos culturales y los conciertos continúa a buen ritmo. Las de Zaragoza Cultura, gratuitas, están a punto de agotarse. Esto no ocurre, por ahora, en el Príncipe Felipe, donde se esperan los conciertos más multitudinarios. Eso sí, para el concierto de Rauw Alejandro quedan menos de 200 entradas, siendo hasta ahora el más solicitado.

Para el día 10 de octubre, Zaragoza Cultural ya solo ofrece entradas para los certámenes de jotas, tanto el infantil como el de adultos, ya que en el resto de eventos los tickets se han agotado. Aún así, en estos dos anteriores se han agotado las plateas. El resto de eventos son el Anima sur Teatro “Love, love, love”, el Mago Álvaro y “Hoy nos sacan de paseo” de Titánicas Company. Ya no quedan entradas para ninguno de estos tres espectáculos.

El lunes 11 la agenda de las Fiestas del Pilar también está cargada. Sin embargo, tampoco quedan muchos eventos por elegir porque han volado las reservas. Tan solo quedan entradas para el espectáculo de Dani Martínez, el de Andrés Clemens Oien (que vale 10 euros) y el de La maldición de los hombres Malboro (que también cuesta 10 euros). Para Asteroide de CQC Producciones; Particular, de Marcel Gros; y Olea, de Visitants, ya no se pueden comprar porque se han acabado.

El día grande, el día del Pilar, 12 de octubre, hay cuatro eventos organizados por Zaragoza Cultural y tan solo hay entradas disponibles para dos de ellos, ambos de pago. Todavía se puede comprar entrada para el concierto de Maria Arnal i Marcel Bagéz con Erin Memento (10 euros) y para La Guirlande (10 euros). Sin embargo, ya están completos los espectáculos de Marea Danza (Roda) y Los Galindos (Muertos de risa).

Por su parte, de los cinco eventos que han fijado para el día 13 tan solo hay disponibles entradas en dos de ellos. En el espectáculo de Gospelvoice (a precio de 10 euros) y en el de Jorge Drexler y Fulanito de Tal (también por 10 euros), aunque para este último solo quedan disponibles las esquinas más alejadas. El espectáculo de Javi el Mago (New Generation), el de Pepe Viyuela (Encerrona) y el de La Fam Teatre (Mr. Blue Sky) ya han completado su aforo a pesar de que quedan casi dos semanas para que lleguen los eventos.

El día 14, jueves, también hay muchas entradas agotadas. Ya no se puede reservar para Amenaza en la Plaza, de Jaime Ocaña; Post Classic, de Tortel Polltrona; ni para el Triángulo de amor bizarro con Dani y Calavera. Sin embargo, todavía puedes adquirir las de Luis Macías y Didak y de Diego Navas Padilla.

El viernes 15 quedan entradas disponibles para Retro Zaragoza, los espectáculos de danza del Centro de Historias, la actuación del coro Amici Musicae Juvenil en el auditorio y los conciertos de R de Rumba junto a Porcel y Anthony Joseph en el jardín de invierno del Parque Grande José Antonio Labordeta. Ya están agotadas para el teatro La Nórdika "Rojo estándar" en la plaza del Justicia y el espectáculo humorístico Leandre "Fly me to the moon", que tendrá lugar en el anfiteatro del Club Náutico.

Para acabar los eventos de fiestas, el día 16 actuará Bucraá Circus (El gran final), el Teatro Indigesto (Indigestos al escenario) y Kukai Dantza (Erritu). Para ninguna de estas quedan entradas, pero sí puedes reservar la tuya todavía para Tardes de ópera y zarzuela, B Vocal (con Las voces de Goya) y Zenet con Mabuse y Los Compayos.

Rauw Alejandro, el más solicitado en el Príncipe Felipe

Todavía quedan entradas para los conciertos que tendrán lugar en el pabellón Príncipe Felipe. Los días 7 y 8, hay disponibles en torno a 800 localidades para las dos actuaciones de Kase.0. El 9 actuará Fangoria y quedan más de 5.000 por vender, mientras que para Nathy Peluso, el 10, restan en torno a 3.400. Los días 11 y 12 llegará el turno de Hombres G y Bad Gyal, que todavía están lejos del lleno, con 4.700 y otras 3.400 entradas disponibles.

Hasta la fecha, Rauw Alejandro es el artista más solicitado por los zaragozanos. Para su concierto el miércoles 13 quedan poco menos de 200 entradas.