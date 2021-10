En el Ayuntamiento de Zaragoza son conscientes de que durante la semana del Pilar habrá botellones, por lo que se va a reforzar la vigilancia. Aunque la Policía Nacional y Local está diseñando el plan de actuación, se prestará especial atención en los puntos más conflictos, como los alrededores del recinto ferial de Valdespartera, el escenario de conciertos de la Expo y la ribera del Ebro.

La concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca, ha admitido que habrá botellones en la capital, por eso llevan semanas trabajando para diseñar un plan de actuación y que la respuesta "sea rápida y ágil". Por ahora queda descartada la posibilidad de cerrar perimetralmente aquellas explanadas que se suelen utilizar como lugar de encuentro y que acaban convirtiéndose en botellódromos, como ocurre cada año en Valdespartera.

Chueca ha admitido que «habrá botellones y serán itinerantes» por lo que, a su juicio, no tendría mucho sentido limitar el acceso a estos terrenos porque los jóvenes acabarían encontrando otro. "Estas fiestas no tienen precedentes y no sabemos cómo se va a comportar la gente, pero los botellones suelen ser itinerantes y cuando los jóvenes saben que hay vigilancia en un punto buscan otro", ha señalado la concejala, que destacó que en Zaragoza no se han producido situaciones como las que se viven cada fin de semana en Madrid o Barcelona.

El recinto

"Tenemos que estar orgullosos porque los jóvenes están teniendo un comportamiento cívico. Confiamos en que sigan con esta conducta ejemplar", ha declarado Chueca durante su visita al recinto ferial de Valdespartera, que abrirá sus puertas este viernes, y donde este año no se montará ni el tradicional espacio Zity ni la carpa de la cerveza.

El aforo, de 13.000 personas, estará controlado en todo momento y podrá consultarse en tiempo real a través de la página web municipal y del parque de ocio. En el interior del recinto, que está delimitado por un vallado perimetral de 3 kilómetros y habrá cinco controles de acceso, se podrá disfrutar de las 110 atracciones que están ultimando su montaje (35 menos que otros años), un espacio infantil con una zona de multiaventura que tendrá una tirolina, un circuito aéreo con puentes y pasarelas y un espacio dedicado a la seguridad vial.

También habrá una zona para la restauración. Debido a las restricciones sanitarias, no se podrá comer ni beber libremente en el recinto y habrá que hacerlo en los espacios que se han habilitado para ello y que se han ampliado con bares, churrerías y varios puestos con patatas, salchichas y aperitivo. Además, será obligatorio el uso de la mascarilla y del hidrogel para acceder a la zona de ocio y a las atracciones.

Los feriantes tendrán la obligación de desinfectar sus instalaciones con frecuencia y de contra que se respeten las distancias de seguridad en las filas de acceso.

Horario

Hay programadas distintas actuaciones culturales en el interior y diversas sesiones del Gran Circo Mystike, muy similar a los espectáculos del Circo del Sol. Al recinto se podrá acceder desde cinco entradas, tres de ellas dan a la avenida Casablanca y dos a la calle Centauros del Desierto. La apertura de las instalaciones se hará el viernes 8 a las 17.00 horas y los fines de semana y los días los días no lectivos lo hará a las 11.00 horas, mientras que el resto de jornadas no abrirá hasta las cinco de la tarde.

El cierre se iniciará de forma progresiva las 2 de la madrugada los días 8, 9,10, 11, 12, 15, 16, 22 y 23 y el resto lo hará a la 1.30 horas, aunque comenzará a desalojar a la gente a las 00.30.