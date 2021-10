Las fiestas del Pilar están a punto de comenzar y, a pesar de que a causa de la pandemia hay que vivirlas con prudencia, el Ayuntamiento de Zaragoza ha agendado actos todos los días y van a ser lo más parecido a la normalidad desde que llegó el coronavirus. Si todavía no has estado nunca en esta ciudad aragonesa durante estas fechas señaladas, aquí puedes informarte de las 10 cosas que no te puedes perder.

1. Kase.O en concierto10

La agenda la abre el rapero por excelencia de la ciudad. Kaso.O ofrece un concierto este jueves 7 de septiembre en el Príncipe Felipe a las 20.00 horas. Si eres amante de la música, y sobre todo del rap, y quieres pasar un buen rato esta es una cita para ti, pues es uno de los cantantes aragoneses más conocidos a nivel mundial. Si esta fecha no te viene bien, no te preocupes. El ex de Violadores del Verso repite actuación el viernes 8 a la misma hora, las 20.00 horas de la tarde.

2. La fiesta de la cerveza

También típica de estos días festivos es la Fiesta de la cerveza, más conocida como la Oktoberfest. Situada en el parque de atracciones, es un lugar al que acudir durante el horario de ocio nocturno, pues abre a partir de las 19.00 horas. Este año se celebra con algunas modificaciones, ya que la entrada no será libre. Para poder acceder a una de las mesas del recinto, en grupos de ocho personas como máximo, habrá que pagar 160 euros que además de permitir la entrada incluyen 16 tickets canjeables por consumiciones. El aforo está fijado en 1.100 personas y habrá tres turnos de dos horas y media cada uno cada una de las noches desde el 7 de octubre hasta el 16; es decir, se prolonga durante todas las fiestas del Pilar.

3. El tragachicos, para los más pequeños

También desde el comienzo de las fiestas, desde el día 9 por la mañana, Zaragoza ofrece a los más pequeños la posibilidad de divertirse en el tragachicos. Para los forasteros que no lo conozcan, el tragachicos es una figura que año tras año viaja por las calles de la ciudad durante las fiestas del Pilar. Esta, representa a "un gigante de hermosa hechura; devorador de la pequeñez, espanto de las viejas, sorpresa de los forasteros y admiración de cuantos lo ven por primera vez", tal y como lo describe el Ayuntamiento en su página web. "Es, sin duda, un elemento antiguo y tradicional de animación que existía en Zaragoza y que fue conocido por ese nombre y por el de tragantúa", puntualizan.

Es desde luego un atractivo para los pequeños de la casa y visita diferentes zonas de Zaragoza a lo largo de los días. Desde el sábado 9 y hasta el miércoles 13, es decir, durante los días no lectivos para los escolares, se podrá visitar en horario de mañanas (de 11.00 horas a 14.00 horas) y también por las tardes (de 17.00 horas a 20.00 horas). El jueves 14 y el viernes 15 tan solo se podrá visitar en el horario habitual de las tardes y el sábado 16 y el domingo 17 tanto por la mañana como por la tarde. Puedes mirar dónde estará el tragachicos cada uno de los días de las fiestas en nuestro programa de actividades.

4. Nathy Peluso en concierto

Si te va la música, las fiestas del Pilar no solo traen artistas aragoneses, si no que también llegan a Zaragoza representantes del panorama más actual a nivel español. El domingo 10 a las 21.30 horas Nathy Peluso llega al Príncipe Felipe para dar envidia al público, que no podrá bailar, con sus movimientos. La argentina, que ha desarrollado su carrera en España, es una cantante que da espectáculos muy animados y seguro que el público desearía echarse a bailar pero, por las restricciones del coronavirus, no será posible.

5. El Zaragoza-Huesca en La Romareda

Tan solo una semana después de que el Gobierno de España permitiese el 100% del público en los estadios del fútbol nacional, llega el derbi. El partido de la primera vuelta de la Liga Smartbank entre el Real Zaragoza y la SD Huesca llega a La Romareda en plenas fiestas y con la posibilidad de adquirir entradas para los que no son abonados hasta que se llene el estadio. Será uno de los eventos que más personas congregue durante estos días señalados y es que es una gran oportunidad de juntar a los vecinos aragoneses en un partido de fútbol.

El último encuentro que estos equipos disputaron el en estadio zaragozano fue en el verano del 2020, cuando se reanudó el fútbol español tras el confinamiento. Sin embargo, fue a puerta cerrada y los aragoneses tuvieron que vivirlo desde sus casas. Si nos remontamos a un evento con público, el último Real Zaragoza-SD Huesca que los aficionados pudieron disfrutar en La Romareda fue en la Semana Santa de 2018. De esta manera, se entiende que tanto aficionados del Huesca como del Zaragoza están deseando asistir a este gran evento multitudinario.

6. La Ofrenda de Flores

El día 12 de octubre es el día grande de estas fiestas a las que el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón han denominado semana cultural este año a causa de las restricciones del covid-19. Es el momento en el que toma protagonismo la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, que llena las calles de Zaragoza, aunque en esta edición 2021 será por un recorrido diferente y con aforo limitado que puedes consultar en nuestra guía sobre este evento que no puede faltar el día 12 de octubre de cada año.

Por supuesto, este día toca madrugar para los participantes en la ofrenda, ya que la cita da comienzo al punto de la mañana, a las 7.00 horas. La gente que visita Zaragoza este día, y sobre todo la plaza del Pilar, viste los trajes regionales aragoneses y se convierten en baturros y baturras durante un día. En la cola suelen poder verse grupos de jota aragoneses que deleitan con espectáculos improvisados mientras esperan, aunque habrá que ver si pueden realizarse estas actividades este año. La Ofrenda de Flores es el evento multitudinario por excelencia de estas fiestas. Una vez colocadas todas las flores en el manto de la virgen, también se puede visitar en los días siguientes.

Este año, debido a las restricciones, el acceso al público general estará limitado. Este diario publicará en su edición impresa del día 13 de octubre un suplemento especial con fotografías de la Ofrenda de Flores para que los lectores puedan buscarse entre sus páginas en las mejores imágenes de la jornada.

7. Rauw Alejandro en concierto

Otra oferta musical del pabellón Príncipe Felipe es el concierto de Rauw Alejandro. Sin embargo, el que no corre vuela y el público ya se ha dado cuenta de que no podía perderse esta actuación. Rauw Alejandro ha sido el primero en colgar el "no hay billetes" en el pabellón Príncipe Felipe para su concierto del próximo 13 de octubre a las 21.00 horas que forma parte de su gira por España. El cantante puertorriqueño ha sido, con amplia diferencia, el más solicitado en este recinto.

8. Romeo y Julieta, un amor inmortal, el musical

El Teatro Principal, por supuesto, tiene que acoger uno de los mejores espectáculos de estas fiestas. Se trata del musical de Romeo y Julieta, un amor inmortal, de la compañía Theatre Properties. Por supuesto, está basada en la obra original de William Shakespeare, que describe el odio, el amor y la tragedia. Llega a Zaragoza durante las fiestas del Pilar, dando comienzo el viernes 8 a las 20.00 horas y repitiéndose en el mismo horario hasta el sábado 15. El último día de las fiestas, el domingo 16, se adelanta una hora, a las 19.00.

¿Qué se puede esperar de esta actuación? Theatre Properties promete canciones de corte elegante, melódico y clásico que cuentan la historia y avanzan detalles de la misma además de trajes de época con terciopelos, bordados, hilos de oro, sedas... y con una amplia gama de diseños acorde con una gran producción al más estilo Broadway. Por otra parte, la escenografía recuerda al Coliseum de Verona, a sus puentes, y al balcón de la bella Julieta. En conclusión, una historia de amor de la que todos hemos escuchado hablar.

9. Un acercamiento a la gastronomía aragonesa

También en la semana del Pilar se aprovecha para acercar a los vecinos y vecinas de Aragón y visitantes de otras autonomías a la gastronomía típica de la comunidad. Con este motivo se celebran dos eventos que pueden llamar la atención de cualquiera. El primero de ellos es la Muestra de Artesanía y Agroalimentaria Aragonesa, que tiene lugar en la plaza de los Sitios de 11.00 a 23.00 durante todos los días de las fiestas desde el sábado 9 hasta el domingo 17. En los puestos podrás encontrar desde quesos y todo tipo de curados hasta mermeladas elaboradas de manera artesanal, cervezas naturales o suculentos postres típicos de la zona.

Por otro lado, Zaragoza también acoge la PilarGastroWeek, que organiza Horeca. Esta se trata de una iniciativa gastronómica que llena de sabor las fiestas del Pilar. La asociación de Hoteles y Restaurantes apuesta por los productos de Aragón para disfrutar de la calidad y del buen hacer de los restaurantes de Zaragoza y provincia. De esta forma, más de 30 establecimientos participan desde el 9 al 17 de octubre y ofrecerán menús y rutas gastronómicas muy especiales para que se disfruten durante estas fechas.

10. La jota aragonesa

Los espectáculos de folclore aragonés tampoco pueden faltar durante estos Pilares21 y la jota llenará de música las calles de Zaragoza. La primera actuación de este tipo tendrá lugar el sábado 9, será el Certamen Oficial de Jotas Infantil que se celebra por la mañana, a las 10.00 horas. Por su parte, el Certamen Oficial de Jotas para Adultos es el domingo 10 de octubre también a las 10.00 horas.

Además de estos dos eventos, la plaza del Pilar acoge 34 actuaciones de jotas. La primera de ellas es el día 10 a las 10.00 horas de la mañana y desde entonces será un no parar. Ese mismo día habrá también actuaciones 10.30, las 11.00, las 12.00, las 19.00, las 20.00, las 20.30 y las 21.00. El lunes 11 se podrán ver jotas a las 18.00 y a las 21.00. El martes, día de la Ofrenda, habrá un único pase a las 17.00. El miércoles descansa el folclore para regresar el jueves con actuaciones a las 18.00, las 19.00 y las 20.00; mismos horarios que habrá el viernes. El sábado 16 la Plaza del Pilar acogerá jotas a las 10.00, las 10.30, las 11.00, las 11.30, las 18.00, las 19.00, las 20.00 y las 21.00. Por último, el domingo 17 habrá a las 11.00, las 12.00 y las 13.00.