Fran Perea no recuerda cuándo fue la última vez que tocó en otra vida, pero lo siente como «algo de otra vida». La mejora de la situación sanitaria permite que el cantautor malagueño regrese a la capital aragonesa para abrir Las Noches del Ebro. Perea inicia el ciclo con todo vendido (los 200 asientos) y afronta el concierto de este 9 de octubre «con muchas ganas y con mucha ilusión».

El cantautor llega a Zaragoza con su último trabajo, Canciones para salvarme, un disco nacido justo después de la pandemia: «Son cuatro canciones vitalistas, alegres, con las que quiero volver a conectar con el público». El álbum no sigue la misma línea que el resto de su carrera, porque Perea considera que «mi carrera musical no tiene un rumbo claro». El pop rock de sus comienzos dio paso un disco muy apoyado en Andalucía y un último trabajo, Viaja la palabra, mucho más íntimo, «un disco casi susurrado». El giro de Canciones para salvarme no toca lo que, para Perea, es clave: «Una canción es siempre voz y guitarra». Con esa base establecida, teclados, sintetizadores «y mucha vida» forman un trabajo del que el cantante está plenamente orgulloso.

Este rumbo cambiante, que en 2021 cumple 18 años de carrera, está asumido por Perea: «Sé que he tenido una carrera muy peculiar, diferente a la de la mayoría de los artistas». «Hacer cosas de actor y mi relación con el teatro me hacen aún más distinto», sentencia el cantante andaluz.

Aunque Perea llegue a Zaragoza con un nuevo trabajo y con una larga trayectoria, es imposible ver al artista y no acordarse de Marcos Serrano, su personaje en la mítica serie televisiva. De ella conserva muchas cosas: por ejemplo, en el concierto de este 9 de octubre le acompañará Víctor Elías, Guille en Los Serrano, que hará las veces de teclista. Los dos estrenarán un formato, «que nunca hemos hecho antes», en el que se encontrarán solos en el escenario. Por supuesto, no faltarán esos grandes éxitos: «Son canciones con las que me he reencontrado después de un tiempo». Uno más uno son siete, La chica de la habitación de al lado o La vida al revés vuelven a formar parte de su repertorio habitual: «Las revisito, con colaboraciones o arreglos nuevos, porque así también me lo paso bien yo».

Estos grandes éxitos, a los que durante una larga etapa de su carrera dejó de lado, vuelven con más fuerza y recuperan el protagonismo que sus aficionados siempre les han dado. «No todo el mundo ha podido crear himnos que han marcado a una generación», presume Perea.

El concierto de Zaragoza estará dividido en cuatro actos, «cada uno encabezado por una de las canciones del último disco», y contará con su porción zaragozana en el escenario. El músico David Angulo acompañará a Perea y Elías sobre las tablas: «Con David trabajo desde hace mucho tiempo, ya que es el músico de mi compañía de teatro». También, algún músico aficionado cantará con el malagueño, dentro de su iniciativa #DeGiraConFran, una propuesta en la que, gracias a versiones en redes sociales, sus aficionados pueden cantar una canción: «Se crean momentos muy bonitos, casi mágicos, con gente habitual en la música o personas que suben por primera vez al escenario».

Perea llega a Las Noches del Ebro con un nuevo formato que promete generar «una fiesta estupenda» entre todos los asistentes. Siempre con voz y guitarra, los nuevos temas de hoy se juntan con las míticas canciones de ayer el 9 de octubre en la voz de Fran Perea.