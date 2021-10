No hay fiesta, verbena, sarao, boda o bautizo que no pueda ser convenientemente amenizado por esa mercería musical gallega que responde por el nombre de Novedades Carminha. Digamos que es como la mercería de Minnie, de la película Los odiosos ocho, de Tarantino, donde todo viajero encuentra acomodo. Y es que Novedades Carminha («Dime hasta cuando / siempre decimos que no / y acabamos follando», canta en la pieza Disimulando) tiene canciones sencillas, bailables y pegadizas que enganchan a la primera; sobre todo, en directo. Textos divertidos y músicas que beben en fuentes diversas de agua de lujo. El pop español de los ochenta, el funk tropical de Los Amigos Invisibles y los guitarreos casi sincopados de Talking Heads rondan por las composiciones de estos gallegos que, pese a todo, son conscientes de que viven en siglo XXI.

El sábado actuaron en lo que podríamos denominar la versión de los no Pilares del Slap Festival y entusiasmaron a los tres centenares de seguidores que acudieron a escucharlos al Jardín de Invierno del parque Labordeta. Piezas como la mencionada Disimulando, Que Dios reparta fuerte, Te quiero igual, Quiero verte bailar, Campeones del mundo, la reciente Típica cara, Cariñito, A Santiago voy, La mejor de Europa, Ritmo en la sangre, Ya no te veo, Obsesionada («No sé qué es lo que está pasando / últimamente estás extraña / ya no me miras a los ojos / solo te importa la unidad de España»), Chispas relax y algunas más conformaron un repertorio poco apto para mascarillas.

Otro de los platos fuertes del festival fue el venezolano Raúl Monsalve y su grupo Los Forajidos. Lástima que por desconocimiento u otras causas el público se quedase trajinando en esa especie de botellón legal que es el bar del Jardín de Invierno y la banda tuviera que actuar para un disminuido puñado de espectadores, la mayoría venezolanos entusiastas. Pena, digo, porque Raúl, excelente bajista, y sus compinches (no menos solventes) organizan un patchwork sonoro realmente atractivo: los ritmos típicos de la costa norte de Sudamérica, el jazz latino, el jazz-rock y el afrobeat transitan con naturalidad y brío por la propuesta de Raúl Monsalve y Los Forajidos. Las canciones de Bichos, su álbum más reciente dieron forma al grueso del programa. Como buenos forajidos del sabor, ellos también disfrutarían de un café caliente en la mercería de Minnie. La tarde empezó con los zaragozanos Mediapunta y concluyó con el dúo ítalo-español Delaporte.