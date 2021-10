Zaragoza alcanza el día 12 el día grande de su semana cultural, de sus no fiestas más festivas, con la celebración de la Ofrenda a la Virgen del Pilar. El fervor no entiende de pandemias, tampoco lo hizo el año pasado, aunque la situación sanitaria impidiera materializarlo en forma de flores. Este año sí se podrá trasladar el tributo a la patrona de la Hispanidad; pero como la emergencia sanitaria, aunque en declive, persiste, el reencuentro de los aragoneses con la virgen será discreto. Casi de incógnito. Un vallado de dos metros de alto impedirá chafardear el desfile de oferentes y estorbará la visión en todo su esplendor de la virgen floreada, para evitar la aglomeración de curiosos. Habrá que esperar al miércoles para obtener la panorámica completa.

Será una imagen renovada de la estructura, porque, como primera edición de la Ofrenda postpandémica, la ceremonia integrará un sinfín de primeras veces. Por ejemplo, será la primera vez que el recorrido parta de la margen izquierda, concretamente desde Macanaz. El Ebro puede que siga guardando silencio, pero no enmascarará el bullicio de los 20.000 oferentes que atravesarán el puente de Santiago, en un inédito trayecto, también vallado, por el que el tranvía seguirá pasando. Vallas y mallas que se habrán colocado esta pasada madrugada, aprovechando que, como no hay fiestas, no hay nadie por la calle, como se ha podido comprobar en días pasados. O no.

Formato reducido

La cifra de participantes se ha reducido considerablemente por aquello de la seguridad, en comparación con los más 112.000 que se computaron en 2019. Este año participarán 550 grupos inscritos (frente a 803 hace dos años) que reunirán a 13.500 personas, atravesando el puente en comitiva tras la apertura de la Policía Local y los Amigos de Somaén. Junto a ellos procesionarán 6.500 personas a nivel individual (o en pequeños grupos), los elegidos de entre los más de 40.000 inscritos. No hay posibilidad de incorporarse sin estar inscrito.

Desde los puntos de inicio ubicados en Macanaz, Helios o la calle Jardiel irán incorporándose a un recorrido que les permitirá ver desde una posición de privilegio la nueva imagen de la estructura floral. Porque, también en aras del control de aforos y la seguridad sanitaria, la estructura de la virgen se mueve, por primera vez desde que se estrenó el actual formato, en 1998, hasta la lámina de agua de la fuente de la Hispanidad. Remedando lo que hiciera su hijo en el lago Tiberiades, la virgen flotará este año sobre las aguas, en una estructura que será más liviana que en anteriores ediciones –aun así pesará 12 toneladas, pero no 38 como suele– y que promete dejar una espectacular estampa desde mañana, cuando se retire la malla de ocultación.

La imagen de la virgen será inusual también por el colorido de su manto. Frente a la ya tradicional alternancia de las flores rojas y blancas, en esta ocasión vestirá un jardín multicolor, quizá reflejando la alegría de (casi) haber superado la pesadilla del covid-19. No faltará, eso sí, la cruz de Lorena (cuyos oferentes salen a las 9.30 horas), ni la escolta aérea que proporcionarán, desde poco antes del mediodía, cuatro cazas F-18 y otros tres aviones de la Base Aérea, surcando un cielo que se prevé despejado.

En esta ocasión, y como reflejo de las dificultades para viajar que ha conllevado la pandemia, no habrá país invitado en la jornada. Lo que no faltará será una comunidad con protagonismo especial, Canarias. Concretamente la isla de La Palma, afectada por la erupción del volcán Cumbre Vieja. En solidaridad con ella se colocará en la estructura la bandera de la comunidad, y representantes del Gobierno insular y la asociación aragonesa de sus residentes en la comunidad acompañarán a la Corporación municipal cuando participe en la Ofrenda.

Pese a la reducción de participantes, paralela a la de vecinos y visitantes –aunque, teniendo el año pasado aún en la retina, parezca que han llegado hordas de turistas–, la ofrenda se prolongará hasta cerca de las 21.00 horas, cuando los últimos grupos de oferentes acaben de depositar sus ramos.

En suma, esta peculiar ofrenda de unas no menos peculiares fiestas sin fiestas –pero con casi más actos que si las hubiera– será una celebración como nunca, con el sentimiento de siempre. Pero se llevará a cabo rezando por que, el año que viene, pueda volver a celebrarse como Dios manda.