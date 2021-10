Primera imagen: un cadáver aparece tendido en el suelo en el centro de la escena, a los pies de una farola. Está cubierto por una sábana blanca manchada de algo que parece sangre. Segunda imagen. Llega al lugar de los hechos un agente de policía visiblemente desorientado. Confirma las sospechas: el sujeto ha recibido cinco disparos. Tiene una misión. Encontrar al culpable.

El polifacético Jaime Ocaña ha llevado este jueves a la plaza del Justicia de Zaragoza su obra titulada 'Amenaza en la plaza' junto a la actriz y productora Catalina Pueyo en estas atípica fiestas del Pilar donde el humor tiene su hueco fijo cada día. Porque sí, el lugar del crimen pronto ha perdido todo el dramatismo al irrumpir 'La reina del rastro' empujando un colgador de ropa dispuesta a vender algunas prendas. Juntos, forman el equipo más surrealista para resolver el crimen.

No hay tiempo que perder para la particular pareja del CSI zaragozano. La primera norma del protocolo para estas ocasiones dice que se debe precintar el lugar de los hechos. La segunda aclara que hay que detener a los sospechosos y hacerles pronunciar el juramento para asegurarse de que no dicen otra cosa que la verdad.

Dicho y hecho. El centenar largo de personas que han acudido a la obra han pasado así, sin esperarlo, a convertirse en investigados. El culpable siempre vuelve, dicen.

Ocaña y Pueyo han apostado por un humor cotidiano, cercano y pegado a la tierra. Una apuesta segura y que gusta a un amplio abanico de edades, aunque predominó aquel que le ha podido seguir a lo largo de su trayectoria.

Entre el nutrido público que se ha acercado a la plaza había quien era la primera vez que acudía a ver una obra del aragonés. Así lo han confesado, por ejemplo Luis y Conchita. «Simplemente buscábamos con el que pasar un buen rato y al final nos decidimos por venir aquí, porque nos parecía que era una obra de humor», han reconocido minutos antes de comenzar la actuación. Unas expectativas que, a juzgar por las reacciones, parece que sí se cumplieron.

Mañana viernes 15, la plaza del Justicia acogerá la propuesta de circo y danza de de la compañía andaluza Lanördika con su número Rojo estándar donde los colores, el surrealismo y la música ofrecerán un espectáculo inolvidable para la antepenúltima jornada de las fiestas del Pilar.