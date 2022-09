Feria del Pilar: La élite del toreo en bloque da la espalda a La Misericordia

El antiguo salón de plenos de la Diputación de Zaragoza ha sido escenario de la presentación pública de los carteles de la próxima feria taurina del Pilar que constará de dos novilladas picadas, una corrida de rejones y seis corridas de toros entre los días 8 y 16 de octubre y que está dedicada a la memoria de Ignacio Zorita, desaparecido taurino que fue empresario del coso.

Antes, y para dar cumplimiento al contrato, se programan una novillada sin picadores para los triunfadores de las clases prácticas ya celebradas además de una novillada picada.

La feria, que nació con una estructura esperanzadora sobre el papel fue registrando la súbita negativa de los toreros de cabeza de escalafón.

El doble compromiso verbal de Manzanares (que exigía la corrida de Juan Pedro Domecq y estaba conforme también con la de El Pilar) se vino de pronto abajo; Talavante, que estaba de acuerdo inicialmente en matar seis toros en solitario, se pasó a la terna con Morante y Urdiales; el riojano, que podría haber aceptado un segundo cartel con Ureña y Juan Ortega desistió pues Ortega no quiere pasar al grupo especial (como es el caso de Pablo Aguado); las negociaciones con El Juli no llegaron ni a producirse por lo que tampoco entraba en juego la participación de Tomás Rufo y Roca Rey, a pesar de estar anunciado en la feria de Otoño de Madrid, parece ser que viaja a América el día 13 descartando totalmente su presencia en Zaragoza.

Si sumamos la decisión de un Emilio de Justo –todavía no recuperado del todo de su lesión cervical– de no acudir este año a plazas de primera categoría, el escalafón se fue estrechando considerablemente.

Compromiso con el toro

Uno de los factores que el empresario Carlos Zúñiga Manso tiene claro es su compromiso con el toro, eso sí. «Las corridas van a estar presentadas como Zaragoza merece. En Gijón, donde he estado 22 años, al principio costó detectar los factores que había que trabajar pero luego, ahí está lo conseguido», apunta.

Después del cerrojazo de las llamadas figuras, Zúñiga senior ha tenido que «acudir a los primeros de la segunda fila para, después de darles muchas, muchas vueltas, conseguir un ciclo en el que hay que confiar en que nombres no tan sonoros escondan dos o tres puertas grandes, porque son muy buenos toreros».

En el serial, la presencia aragonesa es discreta: Imanol Sánchez en la corrida concurso, Pérez Langa en la de rejones y los novilleros sin caballos además del novillero Javier Poley y de la corrida de toros de Los Maños son el baluarte local.

«La estrategia personal del novillero aragonés Cristiano Torres (hijo del matador de toros Ricardo Torres) ha imposibilitado que debutara con picadores en la feria pues sus pretensiones no cuadraban con nuestro planteamiento», añade Zúñiga senior. Jorge Isiegas, por su parte, ha considerado que es mejor aguardar al año próximo. «Yo solo pido una cosa –concluye el empresario–, que se me juzgue al final, no al principio».