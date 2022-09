La foodtruck GoXO de Dabiz Muñoz llegará a Zaragoza, donde estará instalada desde las Fiestas del Pilar hasta principios del próximo año. Así lo ha desvelado el prestigioso chef en Zapeando durante una informal entrevista tras haber sido elegido por segundo año consecutivo como el mejor chef del mundo.

GoXO, que ha estado recientemente en Madrid, Barcelona, Marbella, Alicante y Murcia, forma parte de las marcas gastronómicas de Dabiz Muñoz, entre las que también se incluyen DiverXO, StreetXO y RavioXO. A Zaragoza llegará una de las dos furgonetas itinerantes de este servicio. Un desembarco esperado y que coincidirá con unas fechas muy especiales para los zaragozanos.

Aunque todavía se desconoce cuál será la localización exacta en la que se ubique la foodtruck, lo que parece evidente es que será en una zona céntrica, visible y accesible para todo aquel que quiera visitarla.

Dabiz Muñoz, el mejor chef del mundo

Este pasado martes, el prestigioso cocinero revalidó el título de mejor cocinero del mundo según los premios internacionales 'The Best Chef Awards". Esta gala se celebró en Madrid, donde España se consolidó con 18 cocineros en el Top 100 mundial.

Sin embargo, este no fue el único galardón que recibió Dabiz Muñoz. También fue premiado con los premios "The Best Chef", a elección de sus compañeros de profesión y "The Best Chef City Gourmet".

Cuánto cuesta comer en GoXO

Entre las propuestas de Dabiz Muñoz, GoXO es la más económica y accesible para una mayor variedad de usuarios. Este concepto surgió durante el confinamiento con la idea de poder ofrecer comida casera imaginativa disponible para pedir por Internet y recibirlo en el propio domicilio.

La carta va cambiando según la estación del año y el lugar en el que se encuentra, aunque cuenta con un ticket medio de 25-30 euros por comensal. Un precio que, sin ser barato, se puede acomodar a más bolsillos que el de, por ejemplo su restaurante DiverXO, donde su menú cuesta 365 euros y levantó grandes críticas en redes sociales.