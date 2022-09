Las Fiestas del Pilar recuperan la normalidad completa tras dos años marcados por las restricciones sanitarias. Pablo Alborán, los ucranianos ganadores de Eurovisión (Kalush Orchestra), Fangoria, Maci Gray, Zahara, Tako, Toquinho o La Pegatina subirán a los distintos escenarios municipales, que este año se reparten en diez espacios distintos de la ciudad, en los que serán algunos de los grandes conciertos programados.

En la plaza del Pilar, en el escenario dedicado a los grandes conciertos, los primeros días actuarán La Pegatina (8 de octubre), Fangoria (9 de octubre), IndepenDance (10 de octubre) y Pablo Alborán (11 de octubre) . El día grande de las fiestas, el 12, tendrá como plato fuerte el show 'Vida', de Factory Producciones, un espectáculo de danza, música y folclore.

El viernes 14 de octubre llegará el turno de Tako, Layla Añil, Paul Depablo y Diario Fantasma. El sábado 15 los protagonistas en el escenario de la plaza del Pilar será Jotalent, Artistas del Gremio y Fresquito & Mango, mientras que el domingo 16 actuarán por la tarde Los Estanques, Anni B Sweet, Ángel Stanich y Delacueva. Todos ellos antes de que el 'Somos' de José Antonio Labordeta, interpretado por Amici Musicae y su coro juvenil, ponga broche de oro a las fiestas.

A este escenario de grandes conciertos de las Fiestas del Pilar se suma el Jardín de Invierno, con Toquinho, Zahara, Macy Gray, Goodspeed You Black Emperor!, Madeleine Peyroux, Angelus Apatrida, Santoral o Les Conches Velasques. También se estrenará el escenario de la Estación del Norte en horario de tarde, con 14 grupos como Femi Kuti y The Positive Force, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Lila Downs, Ixeya, Usía, Javier Ruibal, Almalé, Caloncho, The Soft Moon, Club del Río o Ester Vallejo. Mientras, en la Cúpula Geodésica del parque de La Granja está previsto que actúen diez bandas de música.

En el parque de Los Incrédulos (Casablanca) será el flamenco el protagonista con Gipsi Quintet, Monse Cortés y Paco Soto, Son d'Alikante y Eduardo Paz y David Angulo. Otro escenario será el del parque de La Paz (Torrero), con actuaciones destacadas de Travis Birds, Té Canela, Joana Serrat y Bigott.