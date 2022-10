La foodtruck GoXO de Dabiz Muñoz llegará a Zaragoza, donde estará instalada desde las Fiestas del Pilar hasta principios del próximo año. Así lo reveló hace unos días el prestigioso chef en Zapeando durante una informal entrevista tras haber sido elegido por segundo año consecutivo como el mejor chef del mundo.

GoXO, que ha estado recientemente en Madrid, Barcelona, Marbella, Alicante y Murcia, forma parte de las marcas gastronómicas de Dabiz Muñoz, entre las que también se incluyen DiverXO, StreetXO y RavioXO. A Zaragoza llegará una de las dos furgonetas itinerantes de este servicio. Un desembarco esperado y que coincidirá con unas fechas muy especiales para los zaragozanos.

"La vamos a abrir el día 6 de octubre", ha explicado el chef en su cuenta personal de Instagram, a lo que ha añadido que "ya estamos moviéndola para llegar a Zaragoza". La foodtruck podrá visitarse junto a El Corte Inglés del Paseo Sagasta. Concretamente, se ubicará en una de las entradas del centro comercial, al lado del Paseo de las Damas.

El GoXO busca trabajadores

Dabiz Muñoz ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que comunica públicamente que se ha abierto un proceso de selección para trabajar en su foodtruck: "Hemos empezado desde hoy el proceso abierto para contratar gente en el GoXO en Zaragoza".

El cocinero también ha explicado que "a los interesados os dejo un correo para que mandéis vuestro currículum". El correo que ha indicado en su Instagram es empleo@univerxo.es.

Dabiz Muñoz, el mejor chef del mundo

Este pasado martes, el prestigioso cocinero revalidó el título de mejor cocinero del mundo según los premios internacionales 'The Best Chef Awards". Esta gala se celebró en Madrid, donde España se consolidó con 18 cocineros en el Top 100 mundial.

Sin embargo, este no fue el único galardón que recibió Dabiz Muñoz. También fue premiado con los premios "The Best Chef", a elección de sus compañeros de profesión y "The Best Chef City Gourmet".

Cuánto cuesta comer en GoXO

Entre las propuestas de Dabiz Muñoz, GoXO es la más económica y accesible para una mayor variedad de usuarios. Este concepto surgió durante el confinamiento con la idea de poder ofrecer comida casera imaginativa disponible para pedir por Internet y recibirlo en el propio domicilio.

La carta va cambiando según la estación del año y el lugar en el que se encuentra, aunque cuenta con un ticket medio de 25-30 euros por comensal. Un precio que, sin ser barato, se puede acomodar a más bolsillos que el de, por ejemplo su restaurante DiverXO, donde su menú cuesta 365 euros y levantó grandes críticas en redes sociales.