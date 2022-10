El balón dejará de ser el protagonista en el Pabellón Príncipe Felipe durante las Fiestas del Pilar 2022, para dar paso a las voces de grandes artistas y bandas musicales reconocidas a nivel internacional que harán vibrar las gradas del hogar del Casademont Zaragoza.

Uno de los platos fuertes de la programación de este año es, sin duda, el cantautor Joan Manuel Serrat quien ofrecerá dos conciertos, los días 12 y 13, dentro de su gira de despedida 'El vicio del cantar 1965-2022'.

Serrat se reencontrará con su fiel público zaragozano y aragonés que siempre consigue colgar el cartel de entradas agotadas para disfrutar de los grandes éxitos del catalán a lo largo de 60 años de carrera profesional.

Con esta gira quiere despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo. De su inconfundible voz volverán a escucharse temas como 'Mediterráneo', 'Cantares', 'La Saeta' o 'Lucía'.

Con acento español

'Los Pájaros de Barro' echarán a volar por el interior del pabellón de la mano de Manolo García. El cantautor catalán actuará el 7 de octubre en una parada obligatoria durante la gira promocional de su último doble álbum 'Mi vida en Marte' y 'Desatinos desplumados'. Una actuación que seguro conmueve a los asistentes gracias a sus más de 40 años sobre los escenarios.

El compositor, músico, poeta y escritor, Robe Iniesta será el encargado de poner el toque musical a la noche del 9 de octubre. El fundador del grupo de rock Extremoduro presenta su último álbum 'Mayéutica', así como sus dos trabajos anteriores en solitario y algunos de los éxitos de su antiguo grupo en una gira a la que ha denominado Ahora es cuando, la segunda parte de la gira 'Ahora es el momento'.

Los hermanos David y José Manuel Muñoz, más conocidos como Estopa, se subirán al escenario el 11 de octubre animando a bailar a zaragozanos y zaragozanas a ritmo de la mejor rumba con clásicos como 'La raja de tu falda' o 'Como Camaron'.

Dani Martín, otro de los grandes cantantes del pop español, actuará la noche del 15 de octubre en el pabellón. El cantante de la ya disuelta banda El Canto del Loco es uno de los habituales en la programación musical de pilares, emocionando a grandes y pequeños con sus pegadizas letras y melodías.

Reina eterna

Los altavoces del Príncipe Felipe pasan de la rumba a Freddie Mercury con el aclamado tributo God Save The Queen la noche del 8 de octubre. La banda recorre el catálogo de Queen, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, 'Made in Heaven', editado después de la muerte de Freddie Mercury, en 1991.

Éxitos insuperables como 'Bohemian Rhapsody', 'Love of my Life', 'We are the Champions', 'We will Rock You' y muchos otros harán vibrar a cualquier audiencia. La impresionante iluminación, el fielmente logrado sonido Queen, las destacadas actuaciones de los integrantes de Dios Salve a la Reina y la insuperable interpretación, única en el mundo, de Pablo Padín en el rol de Freddie Mercury, hacen de este espectáculo un evento imprescindible en las agendas de los zaragozanos y zaragozanas.