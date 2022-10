La Ofrenda llenará el primer turno de todos los restaurantes

El sector de cafés, bares y restaurantes espera un Pilar «de récord», según José María Marteles, que encabeza la asociación que agrupa a este tipo de establecimientos. «El primer turno de comidas, el que empieza sobre las 14.30, ya está casi lleno», aseguró ayer. «Hay días concretos en que todo estará hasta arriba, por ejemplo en la Ofrenda de Flores», explicó.

Marteles señaló que en el sector se respira «mucho optimismo». «Este Pilar va a ser mejor incluso que el de 2019 porque hay euforia en la calle y notamos que la gente tiene ganas de pasarlo bien, como ya se ha visto en la Vaquilla de Teruel y en los Sanlorenzos», afirmó el responsable de la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza.

En la hostelería, sin embargo, existe miedo a que se produzcan cancelaciones de última hora y a que las reservas se conviertan en papel mojado por la informalidad de algunos clientes. Pero los restauradores no han adoptado una postura común ante los incumplimientos. «Cada establecimiento tiene sus normas», declaró Marteles. «Unos hosteleros penalizan a los que han reservado mesa y luego no van a comer, pero otros no toman ninguna medida especial», indicó.

En su opinión, este año se dan condiciones para que la hostelería haga su agosto en Pilares. «Se han descentralizado las fiestas y se ha llevado todo tipo de eventos a los barrios, lo que contribuye a repartir el ambiente», opinó.

Por otro lado, continuó, en determinadas fechas de la semana festiva, se han ampliado los horarios de los locales y de las terrazas», precisa. «Al cerrar más tarde, se va a favorecer a los hosteleros estos días que son claves para afrontar con garantías el invierno», afirmó.

Marteles se mostró convencido de que todos esos factores harán que los Pilares de 2022 sean «históricos», pese a que el día principal «cae muy mal» al no ser posible unirlo a un festivo anterior o posterior para formar un puente de varios días.

Como pasa todos los años, si bien los fines de semana y el Pilar y la víspera serán de mucho movimiento, es de prever que los días intermedios decaiga la demanda. Pero la hostelería ya está habituada a esos altibajos y, pese a ellos, según Marteles, son muchos los que cree que «se va a batir la marca de 2019».

«Lo único que puede perjudicarnos es que llueva», advirtió el responsable de la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza.