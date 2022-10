El balón de baloncesto dejará de ser el protagonista del Príncipe Felipe para dar paso a la música durante estas Fiestas del Pilar 2022. La agenda de conciertos está marcada por la presencia de Dani Martín, Manolo García o Estopa pero dentro del cartel se ha colado un tributo a la banda británica, 'Queen'. Los altavoces del pabellón, ubicado en Cesáreo Alierta, pasarán de la rumba de Estopa a Freddie Mercury con el esperado tributo 'God Save The Queen', la noche del 8 de octubre.

Considerado como el mejor tributo a Queen de la historia, God Save The Queen se ha convertido en todo un fenómeno musical para los fans de Freddie Mercury y de la banda británica. Su espectáculo, inédito hasta la fecha, no solo te hará recordar los mayores éxitos del grupo pop rock inglés, sino que te trasladará a la época dorada de Bohemian Rhapsody y el Live Aid de 1985. Sin duda, un auténtico viaje hacia el pasado.

La banda recorre el catálogo de Queen, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, 'Made in Heaven', editado después de la muerte de Freddie Mercury, en 1991. Éxitos insuperables como 'Bohemian Rhapsody', 'Love of my Life' o 'We are the Champions' harán vibrar a todas las personas que acudan al Príncipe Felipe. El logrado sonido de Queen, la espectacular puesta en acción o la insuperable interpretación, única en el mundo, de Pablo Padín en el rol de Freddie Mercury, hacen de este espectáculo un evento imprescindible en las agendas de los zaragozanos.

Curiosidades sobre las entradas

Las entradas para disfrutar del tributo se pueden adquirir en Ibercaja o en el Corte Inglés. El precio de los pases varían dependiendo de la zona en la que te ubiques. Las entrada en el anillo 2 y en la grada superior telescópica son las más baratas con un precio de 35 euros. El precio sube para las localidades situadas a pie de pista o en el anillo 1 con un valor de 55 y 40 euros respectivamente. Los menores de 16 años que acudan al concierto deberán hacerlo con autorización firmada y acompañados de un padre/madre o tutor legal.

Las personas con movilidad reducida se ubicarán en una zona aparte del recinto, y deberán adquirir las entradas reservadas para este tipo de personas. Solo podrán ir acompañados de una persona que deberá comprar la entrada denominada 'acompañante movilidad reducida'. Esta persona estará ubicado en una localidad anexa al de la persona que acompaña.