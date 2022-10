Según la Organización Internacional Save The Temazos, que estudia los beneficios que ofrece la música a las personas, cada hora desaparecen 1,3 temazos en el mundo. Además, una de cada diez canciones sufren acoso cultural, y 360 millones de canciones en el mundo han denunciado haber sido mezcladas, o incluso cortadas. Salvar y poner en valor la buena música es el objetivo principal de esta organización, que durante la tarde del lunes se acercó a Zaragoza como parte de la programación de las Fiestas del Pilar.

Save The Temazo es un espectáculo de Col. Lectiu F.R.E.N.E.T.I.C, uno de los cinco circos contemporáneos que el parque Delicias se va a encargar de acoger durante estas señaladas fechas. Gracias a él los asistentes, sobre todo niños, han podido disfrutar de cerca de las maravillas de las artes circenses a través de la música, el baile, impactantes acrobacias y, sobre todo, grandes dosis de humor.

En el centro de la pista

Ningún zaragozano quiso perderse el show, así que desde bien temprano se ha podido ver a los más cautos aglutinándose en las escaleras -de desgastados colores- del parque, tratando de encontrar el sitio perfecto en el que poder ver el espectáculo desde el mejor ángulo. Y eso que no terminaba de acompañar el espacio, con el público algo alejado del escenario, ni tampoco el tiempo, que vaticinaba chipiar a los presentes con una lluvia que, afortunadamente, nunca llegó.

Asimismo los niños, animados por la música que sonaba hasta el inicio del espectáculo, conquistaron el centro de la pista con sus bailes y sus juegos, siendo los verdaderos protagonistas del show por un momento. Con la llegada de los actores los más pequeños tomaron sus posiciones de nuevo, no sin antes rechistar, aunque el esfuerzo merecería la pena.

Además, entre el público se repartieron carteles en los que se pueden leer contundentes frases como «La música no se toca» o «Viva Giorgie Dann», que acompañan a la perfección al tema a tratar y que sirvieron de nexo de unión entre los artistas y el público, que se mostró muy participativo durante toda la función.

Sobre el escenario, una mesa y una gran estructura metálica de unos diez metros de altura y un disco gigante son los elementos principales con los que cuentan los actores. Estos objetos resultaron ser más que suficientes para dejar perplejos a los asistentes, que durante una hora disfrutaron de virtuosas demostraciones de habilidad a través de ejercicios como el equilibrio sobre botellas, la destreza manual, el uso de la rueda Cyr o impresionantes piruetas sobre el columpio o el aro, suspendido a gran altura.

Un final de altura

Todos estos ingredientes fueron suficientes para cocinar un espectáculo de circo que logró que ningún espectador -a excepción de algún que otro niño con ganas de salir a escena- fuera capaz de despegar la vista del escenario durante la hora que duró el mismo. No obstante, Col. Lectiu F.R.E.N.E.T.I.C quiso ir más allá con la intervención de Giorgio, que dio el salto de altura -y nunca mejor dicho-.

Así pues, ataviado con un traje de licra y una pequeña capa, este singular personaje se subió hasta lo más alto de la gran estructura para lanzarse sobre la colchoneta que lo esperaba en el suelo, y que se iba deshinchando. Este acto logró crear una tensión abismal en el ambiente, cortando la respiración de los presentes por un instante, y que terminó con una gran ovación por parte del público.

La organización Save The Temazos no quiso despedirse de la capital aragonesa, que ha optado reservar un hueco muy especial para la danza y el circo durante sus Fiestas del Pilar 2022, sin pedir a los asistentes que contribuyan a su causa siempre que puedan para lograr salvar a todas las canciones posibles, aquellas que no puedes sacarte de la cabeza y que nos recuerdan a una persona especial, que nos emanan a un lugar donde fuimos felices y que muchas veces se convierten en un himno en nuestra vida. Que Dios salve la música; que Dios salve los temazos.